Оштрафовал Юлию Навальную за незаконную акцию 31 января суд Москвы

Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Адвокат считает наказание необоснованным.

Юлия Навальная оштрафована на 20 тысяч рублей за участие в акции

Щербинский суд Москвы признал супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию виновной в участии в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщила адвокат Светлана Давыдова "Интерфаксу" в понедельник.

Навальная была задержана накануне на несогласованном митинге в районе улицы Стромынка в Москве, после чего ее доставили в ОМВД "Щербинский" в новой Москве.

Между тем защита Навальной считает необоснованным и незаконным решение суда и намерена его обжаловать в Мосгорсуде, сообщила адвокат Светлана Давыдова.

Вторые выходные подряд в городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, проходят несогласованные акции в поддержку задержанного и помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального.

Во время аналогичных акций 23 января Навальную также задержали и через несколько часов отпустили из полиции.