Перестали вывозить мусор в Новосибирской области в 2021 году перевозчики

Ранее «Экотранс-Н» получила пять из шести разыгранных контрактов «Экологией-Новосибирск» на вывоз мусора на сумму около 10 млрд руб. Но субподрядчиков не нанял.

По Новосибирску и области возможно появление проблем с вывозом мусора

Компания «Экотранс-Н», принадлежащая группе «Вис» и ранее получившая подряд на 10 млрд руб. на вывоз мусора по разным районам Новосибирской области, в части районов не заключила договоры с субподрядчиками.

Ранее «Экотранс-Н» получила пять из шести разыгранных контрактов «Экологией-Новосибирск» на вывоз мусора на сумму около 10 млрд руб.

Как рассказали РБК Новосибирск в компании «Эколайн», которая занимается вывозом мусора в Заельцовском районе города, у компании с 1 февраля нет договора на вывоз мусора с компанией ООО «ЭкоТранс-Н».

«Возможно, данный подрядчик решил собственными силами оказывать услуги региональному оператору, и субподрядчики ему больше не нужны. ООО «ЭкоТранс-Н» выиграл торги и на большинство районов области. К чему это приведет, увидим видимо на следующей неделе. Вариантов развития событий всего два. Все будет или хорошо, или опять появятся горы невывезенного ТКО», — сообщила представитель «Эколайна» Руслана Новикова.

С компанией «Чистый двор-НСК», которая занимается вывозом заглубленных контейнеров, в основном, в новых жилых комплексах также с 1 февраля не был заключен договор. «Буквально 28 января с ними общались — нам обещали, что будет договор, но так ничего нет. С 1 февраля мы не сможем осуществлять деятельность. Может быть, они не нуждаются в наших услугах и сами планируют осуществлять вывоз мусора. Также у них перед нами есть приличные долги за 2020 год, исчисляющиеся в миллионах», — рассказал глава компании Сергей Бушуев.

С Алексеем Зверевым, который работал в качестве субподрядчика в Тогучинском районе, прекращен договор с 1 января 2021 года.

«С января моя техника не работала. Не могу точно сказать, ездил ли кто-то по моим маршрутам в январе. Но местные жители звонят и спрашивают, когда машина приедет, поэтому складывается ощущение, что никто не ездил. Может даже если и ездили, то из-за незнания логистики маршрута, так как маршрут сложный — кольцевой вывоз, поэтому не до всех доехали», — сказал Зверев.

Источник: РБК