Бывал ли Путин во «дворце» в Геленджике ответил Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, бывал ли Владимир Путин во «дворце» в Геленджике, заявил, что президент не посещает стройки частного характера

«Нет. Мне по-прежнему неизвестно. С другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», — цитирует РИА Новости Пескова 1 февраля.

30 января российский предприниматель Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром «дворца» в Геленджике.