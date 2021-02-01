Долгое строительство «дворца Путина» в Геленджике объяснил Ротенберг

О том, что для Путина на берегу Черного моря строится «дворец», впервые в 2010-м рассказал бизнесмен Сергей Колесников, партнер знакомых президента Николая Шамалова и Дмитрия Горелова по компании «Росинвест». Управделами президента и Песков это опровергали.

В 2011-м совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко рассказал, что купил здание за $350 млн у Шамалова. После выхода расследования Навального пресс-служба Шереметьево сообщила Forbes, что Пономаренко еще в 2016 году продал проект и больше не имеет к нему отношения. Кому и за сколько был продан проект, она не уточнила.

Источник: Forbes