Долгое строительство «дворца Путина» в Геленджике объяснил Ротенберг

Миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал, что «дворец» в Геленджике, который Алексей Навальный приписал Владимиру Путину, был построен с ошибками. Об этом бизнесмен заявил в интервью телеканалу «Россия 1». Сюжет вышел в эфире программы «Вести недели».
«Есть очень много сложностей, которые достались и по наследству. Там неправильно было изначально много чего сделано. Пришлось сейчас переделывать», — отметил Ротенберг. Он также снова назвал себя конечным бенефициаром проекта на мысе Идокопас. Впервые об этом он заявил в интервью Mash 30 января. Миллиардер сообщил, что особняк под Геленджиком купил несколько лет назад и планирует открыть там апарт-отель. Закончить строительные работы и открыть отель, по его словам, планируется к 2023 году.
Алексей Навальный в своем расследовании о «дворце» на Идокопасе рассказывал, что здание было готово еще несколько лет назад, но из-за ошибок при проектировании в нем стала расти плесень. В итоге решили все переделать и «ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново», утверждал оппозиционер. Он утверждал, что здание принадлежит Путину, но не напрямую, а через связанных с президентом бизнесменов.
Путин отверг свою связь с особняком. «Медуза» сообщала, что президент приезжал на объект «как минимум четыре раза». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 1 февраля, что ему неизвестно, чтобы Путин посещал «такие частные стройки» и бывал ли глава государства на месте «дворца» еще до начала строительства, передал «Интерфакс».
О том, что для Путина на берегу Черного моря строится «дворец», впервые в 2010-м рассказал бизнесмен Сергей Колесников, партнер знакомых президента Николая Шамалова и Дмитрия Горелова по компании «Росинвест». Управделами президента и Песков это опровергали.
В 2011-м совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко рассказал, что купил здание за $350 млн у Шамалова. После выхода расследования Навального пресс-служба Шереметьево сообщила Forbes, что Пономаренко еще в 2016 году продал проект и больше не имеет к нему отношения. Кому и за сколько был продан проект, она не уточнила.
Источник: Forbes