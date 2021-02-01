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1000 доз вакцины «Спутник V» получил Бердск: Где и как поставить прививку от коронавируса?

18:40 01.02.2021 Фото: pexels
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На сегодняшний день в листе ожидания на вакцинацию находится 730 бердчан.

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В БЦГБ распределено 1000 доз вакцины «Спутник V»
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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1000 доз вакцины «Спутник V» получил Бердск: Где и как поставить прививку от коронавируса?Массовая запись на вакцинацию от коронавируса началась на портале госуслугЕщё 36 новостей

С 18 января в Бердске началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. На 1 февраля в ЦГБ города Бердска распределено 1000 доз вакцины «Спутник V», сейчас вакцина проходит маркировку. На сегодняшний день в листе ожидания на вакцинацию находится 730 бердчан, сообщили в пресс-центре бердской мэрии.

Где и кому можно пройти вакцинацию?

Прививочные кабинеты в Бердске работают на базе филиала поликлинического отделения №1, ул. Пушкина, 172. Вакцинация проводится в трёх кабинетах №16, 17 и 18 с 8.00 до 20.00 ежедневно, вых. с 9.00 до 15.00.

Получить любую информацию или записаться на прививку можно по тел. 5-50-30.

Для прохождения вакцинации гражданам необходимо иметь при себе страховой полис, паспорт, СНИЛС и прививочный сертификат. Прививку ставят лицам, не болевшим коронавирусом, либо если с момента болезни прошло более полугода.

Перед вакцинацией каждый пациент проходит регистрацию через отдельное регистрационное окно (№1), оформляет анкету и добровольное согласие, а также проходит осмотр терапевта. После прививки, в течение 30 минут каждый пациент наблюдается медицинскими работниками в условиях поликлинического отделения.

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