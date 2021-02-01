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Насилие против силовиков на незаконных акциях 31 января осудил Кремль

19:21 01.02.2021 Фото: Кадр из видео
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Песков заявил о большом количестве провокаторов и хулиганов на воскресной несанкционированной акции.

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Несогласованная акция протеста 31 января, отличилась большим количеством стычек протестующих с силовиками
Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля. Он отметил, что речь идет о незаконных акциях, полиция принимает против них меры — отсюда количество задержанных.
"Достаточно большое количество хулиганов, провокаторов с большей или меньшей степени агрессивным поведением в отношении представителей органов охраны правопорядка, что является недопустимым. Поэтому, естественно, полиция действует и принимает необходимые меры", - сказал Песков журналистам.
По его словам, речи о разговоре с хулиганами и провокаторами быть не может. "В отношении них со всей строгостью должен применяться закон", - подчеркнул Песков.
акция митинги насилие протесты силовики Дмитрий Песков
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