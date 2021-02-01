Насилие против силовиков на незаконных акциях 31 января осудил Кремль

Насилие против силовиков на несогласованных акциях недопустимо, о разговоре с хулиганами и провокаторами речи быть не может, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля. Он отметил, что речь идет о незаконных акциях, полиция принимает против них меры — отсюда количество задержанных.