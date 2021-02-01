Какие дворы благоустроят в Бердске на 17 млн рублей в 2021 году. Узнайте адреса

Главе города доложили об итогах программы в 2020 году. Денег было больше. Весной уже приступят к ремонту придомовых территорий.

Максим Совбанов доложил о программе

На расширенном аппаратном совещании 1 февраля директор бердского управления УЖКХ Максим Совбанов выступил с докладом о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Бердске за 2020 год.

В рамках национального проекта «Жилье и Городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска» в 2020 году благоустроенно 8 объектов дворовых территорий многоквартирных домов города Бердска по адресам:

ул. Вокзальная, 14,

ул. Микрорайон, 27, 28,

ул. Озерная, 40, 42,

ул. Советская, 58,

ул. Павлова, 4, 4/1,

ул. Красный Сокол, 23,

на общую сумму: 23 млн рублей, из них:

федеральный бюджет – 19,1 млн руб.;

областной бюджет – 0,8 млн руб.;

местный бюджет – 2,0 млн руб.;

средства собственников – 1,1 млн руб.

В результате:

- выполнены строительно-монтажные работы по ремонту, освещению, озеленению дворовых территорий, установке малых форм, оборудованию тротуаров, автомобильных парковок, устройству детско-спортивных площадок, и иных мероприятий;

- подготовлена исполнительная документация, подписаны акты выполненных работ;

- перечислена субсидия на возмещение затрат на благоустройство дворовых территорий в полном объеме подрядным организациям:

ООО «Городские дороги»;

ООО «Город 54»

- сформирована итоговая отчетность, согласованна с общественной комиссией города Бердска и представлена на бумажном носителе в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области.

- обязательства по внесению информации в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства в модуль «Формирование комфортной городской среды» исполнены в полном объеме.

18 августа 2020 года администрация города Бердска представила в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области заявку на получение субсидии по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на 2021 год:

ул. Микрорайон, 3, 38, 48, 70;

ул. Микрорайон "Северный", 5;

ул. Красная Сибирь,95;

ул. Кирова, 30;

ул. Комсомольская, 17.

Это те дворовые территории, на которые была разработана проектно-сметная документация и получены положительные заключения государственной вневедомственной экспертизы.

В соответствии с письмом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.07.2020, протоколом министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 28.08.2020, в целях повышения эффективности использования в 2021 году средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ «Формирование современной городской среды» необходимо было обеспечить в срок до 1 ноября 2020 года заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году.

С учетом указанных требований МКУ «УЖКХ» проведены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций и заключены договоры на асфальтовые работы с подрядной организацией - ООО «Городские дороги». И отдельно с исполнителем на приобретение и установку малых форм на детско - спортивные площадки – с ООО «Аверсиб».

К работам планируется приступить в весенний-летний периоды текущего года, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Финансирования федерального и областного бюджетов Новосибирской области на 2021 год и плановый периоды на 2022 и 2023 годы городу Бердску было уменьшено в размере более 4 млн рублей по каждому году соответственно, сохранив целевые индикаторы в количестве 8 единиц к благоустройству ежегодно неизменными, при этом плановая стоимость благоустройства одной дворовой территории снизилась в среднем на 400,0 тыс. рублей (с 2,5 млн рублей до 2,1 млн рублей), и общее финансирование на 2021 год составило всего: 16,9 млн рублей, из них:

федеральный бюджет – 12,9 млн руб.;

областной бюджет – 0,5 млн руб.;

местный бюджет – 2,7 млн руб.;

средства собственников – 0,8 млн руб.

Также продолжаются работы с управляющими организациями по вопросу разработки проектно-сметной документации, на дворовые территории, благоустраиваемые в 2022 году.