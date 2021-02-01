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Режим "черного неба" ввели из-за опасной погоды на сутки в Новосибирске

22:41 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Накопившиеся загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора существенно превысят предельно допустимые концентрации.

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Такая погода опасна из-за накопления вредных примесей

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), при котором в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества, ввели на сутки в Новосибирске. Информацию опубликовали в понедельник на сайте Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 14:00 (10:00 мск) 1 февраля до 16:00 (12:00 мск) 2 февраля в Новосибирске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным управления, 1 февраля во второй половине дня погода ожидается без осадков, ветер восточный, 2-7 м в секунду. Температура воздуха - до минус 14 градусов. 2 февраля в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м в секунду. Ночью и утром местами дымка, температура воздуха - до 27 градусов ниже нуля.

В период НМУ (например, в сильные морозы при безветренной погоде) в нижних слоях атмосферы накапливаются загрязняющие вещества от выбросов промышленных предприятий и угольных печей в домах частного сектора. Превышение концентраций могут фиксировать, в частности, по токсичному углеводородному соединению первого класса опасности бензапирену, который образуется при сжигании (в том числе нефтепродуктов) и попадает в воздух с выбросами промышленных предприятиях. Власти вводят режим НМУ и ограничивают количество выбросов, чтобы снизить негативное воздействие на атмосферу.

1 февраля 2 февраля неблагоприятные погодные условия НМУ новосибирск сутки
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