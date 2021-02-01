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Как молодой человек Дмитрий Медведев не готов стать пожизненным сенатором

19:34 01.02.2021 Фото: Кремлин.ру
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Политик отметил, что сам термин «пожизненное сенаторство» предполагает работу, которая даётся бывшему президенту до конца дней.

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Медведев назвал себя достаточно молодым, чтобы стать пожизненным сенатором

Заместить главы Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ заявил, что пока не планирует воспользоваться своим правом экс-бывшего президента стать пожизненным сенатором. Об этом 1 февраля сообщает ТАСС.

«Я вообще себя пока ещё считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком», — сказал Медведев.

Политик отметил, что сам термин «пожизненное сенаторство» предполагает работу, которая даётся бывшему президенту до конца дней.

В России принят закон о пожизненном сенаторстве экс-президента

«Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют», — пояснил он.

Дмитрий Медведев обратил внимание, что в настоящее время занимается другими вопросами. «И мне кажется, что это сейчас более важно, чем осуществить реализацию этой идеи», — добавил замглавы Совбеза.

Президент России Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон, который даёт право бывшему главе государства стать сенатором пожизненно.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что закон не ограничивает право экс-президента стать пожизненным сенатором временными рамками. «На сегодняшний день Медведев не направлял заявление в Совет Федерации, но такое право у него сохраняется», — сказала спикер.

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