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Путин: необходимо защищать интересы неопытных инвесторов

20:13 01.02.2021 Фото: kremlin.ru
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"Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков", - заявил президент.

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Все больше россиян начинают интересоваться инвестициями
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги и не является профессиональным инвестором.

«Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, но при этом не являются, конечно, профессиональными инвесторами. Нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете», — сказал он на совещании по ситуации в банковской сфере 1 февраля, сообщает сайт Кремля.

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