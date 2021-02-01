Наказание блогеров и блокировка: Соцсети работают по-новому с 1 февраля 2021

За неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных материалов предусмотрены штрафы.

Соцсети перестанут быть рассадником оскорблений и теорий заговоров

С 1 февраля вступает в силу закон, в соответствии с которым социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию, сообщили в Госдуме.

Какую информацию необходимо блокировать?

В соответствии с законом среди информации, которая подлежит блокировке, в частности:

• детская порнография;

• информация о способах изготовления и употребления наркотиков;

• информация, склоняющая детей «к совершению опасных для жизни незаконных действий»;

• способы совершения самоубийства и призывы к нему;

• реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

• оскорбления человеческого достоинства и общественной нравственности;

• информация, выражающая «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции РФ или органам госвласти;

• призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях;

• информация, которая порочит людей по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства, работы и политическим убеждениям;

• информация, содержащая призывы к экстремизму, терроризму, пропагандирующая культ насилия;

• материалы, содержащие нецензурную брань.

Как будет осуществляться блокировка?

При выявлении противоправного контента, согласно поправке, социальные сети должны незамедлительно ограничить доступ к нему. Если сами они оценить противоправность контента не могут, его следует направить в Роскомнадзор. Последний примет решение о блокировке.

При этом пользователи, чьи страницы были заблокированы, смогут обжаловать решение.

Что грозит за отсутствие блокировки?

Как подчеркивал соавтор поправок Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, закон не носит репрессивного характера и направлен на саморегулирование самих соцсетей.

«Это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента. Наша поправка в закон не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором, — сказал Александр Хинштейн. — При этом мы все исходим из сознательности самой соцсети, поскольку добровольно удалять предлагается однозначно незаконный контент и дается его исчерпывающий перечень»

Закон касается именно владельцев соцсетей.

«Надо понимать, что блогер и владелец социальной сети или же любого интернет-ресурса — это не одно и то же. Блогер, если можно так выразиться, это квартирант в чужом доме. Ему не принадлежит страница или канал, который он администрирует и ведет, и не важно, 25 у тебя подписчиков или 25 млн, в любую секунду реальный владелец может заблокировать твою страницу или канал так же, как и владелец жилища может выгнать квартиранта на улицу», — отметил Александр Хинштейн.

За неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных материалов предусмотрены штрафы. Для граждан такой штраф составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 4 млн рублей.

При повторном нарушении штраф возрастет. Для физических лиц его размер будет достигать от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, для организаций — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, «полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено». Минимальная планка для такого штрафа — 4 млн рублей.

За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков сумма штрафа будет выше. Для граждан она составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей. Повторный отказ удалить такие данные обернется для граждан штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностных лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки. При этом штраф не может составить менее 8 млн рублей.

А что именно считается соцсетью?

Закон также впервые устанавливает в законодательстве термин «социальная сеть». Понятие «социальная сеть» определяется как сайт, доступ к которому в течение суток имеют более 500 000 пользователей, находящихся на территории России. Вводится понятие владельца социальной сети в интернете. Уточняется, что признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр будет Роскомнадзор.

Не приведет ли закон к блокировке целых социальных сетей?

Осуществлять блокировку контента будут сами владельцы социальных сетей. Подобная норма действовала и раньше для новостных агрегаторов.Теперь она расширена за счет публичных сетей.

Какие еще инициативы по наведению порядка в интернете готовятся Комитетом?

В числе других новаций: запрет на оскорбления и кибербуллинг в интернете, ужесточение ответственности за «фейк-ньюс».