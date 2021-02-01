Судят за ложные показания в деле о мошенничестве экс-директор дома культуры в Новосибирске

И на следствии, и в суде она заявила, что директор строительной организации не имеет отношения к хищению денег при производстве ремонте в «Дом культуры им. Октябрьской Революции».

За ложные показания наступает уголовная ответственность

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о даче ложных показаний, сообщили 1 февраля в управлении СКР по Новосибирской области.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом регионального управления Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении в отношении бывшего директора ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской Революции», возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

В 2019 году в производстве следователей следственного управления СК России по Новосибирской области находилось уголовное дело по обвинению директора строительной организации в совершении мошеннических действий, связанных с хищением денежных средств при производстве ремонтных работ ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской Революции».

В ходе допроса в качестве свидетеля 63-летняя бывший директор ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской Революции», предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, желая помочь избежать привлечения к уголовной ответственности 52-летнему директору строительной организации, находясь в следственном органе, а впоследствии и в Железнодорожном районном суде города Новосибирска, дала ложные показания о его непричастности к хищению денежных средств.

По результатам рассмотрения уголовного дела о совершении мошеннических действий Железнодорожный районный суд отнесся к показаниям бывшего директора ГАУ НСО «Дом культуры им. Октябрьской революции» критически.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу о даче ложных показаний, фигурантка, с учетом собранных следствием доказательств, сообщила следователю о том, что в ходе ранее проведенных допросов с её участием сообщила не соответствующие действительности сведения по уголовному делу.

В настоящее время предварительное следствие завершено. Уголовное дело направлено в суд с ходатайством следователя о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа обвиняемой.