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Выплаты 7 082,85 рубля в месяц семьям с детьми с 1 февраля 2021. Кому полагаются деньги, назвали в Госдуме

20:24 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Постановлением правительства РФ был утвержден коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 1,049 — то есть выплаты вырастут на 4,9 %.

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Выплаты вырастут

С начала месяца произойдет традиционное ежегодное увеличение размера социальных выплат, пособий и компенсаций.

В частности, это касается пособий на детей, выплат для ветеранов, инвалидов, Героев СССР, РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан, подвергшихся воздействию радиации, соцвыплат на погребение и т. д.

Также будут проиндексированы детские пособия: единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности. В частности, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 18 004,12 руб. до 18 886,32 руб. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет также увеличивается с 1 февраля — его размер теперь составит 7 082,85 рубля.

Постановлением правительства РФ от 28 января 2020 года был утвержден с 1 февраля 2021 года коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в 1,049 — то есть выплаты вырастут на 4,9 %.

По действующему законодательству в России с 2018 года установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

1 февраля 2021 выплаты индексация Госдума
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