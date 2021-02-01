Новые выплаты утвердил с 1 февраля 2021 Мишустин: Кто получит деньги

Свыше 1,1 млрд рублей получат территориальные органы Фонда обязательного медицинского страхования. Деньги направят на специальные выплаты медицинским работникам за выявленные онкологические заболевания у пациентов. Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам.
Михаил Мишустин также подписал распоряжение о распределении более 18,3 млрд рублей территориальным фондам обязательного медицинского страхования на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения – врачей и среднего медицинского персонала.
Вопросы были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 28 января.