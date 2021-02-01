Реформировать профобразование решили в России

Реформу системы профобразования запланировали, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда.

Профессиональное образование должно сосредоточится на реальной практике

Министерство просвещения России готовится реформировать профобразование для повышения конкурентоспособности выпускников колледжей на рынке труда, заявил первый замглавы ведомства Дмитрий Глушко. Об этом сообщает в понедельник РИА «Новости».

Как заявил замминистра на открытии четвёртого сезона конкурса студенческих работ проекта «Профстажировка 2.0», «уже будучи первокурсником, студент может получать опыт, выполняя кейсы для бизнеса».

«А это уже идёт в счёт его профессионального опыта, а во-вторых, сейчас мы готовимся реформировать систему профобразования, чтобы выпускники были достаточно конкурентоспособными на рынке труда», — сказал Глушко.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству до 1 сентября 2022 года создать единый электронный ресурс для размещения учебных материалов по программам среднего профессионального образования. Также сообщалось, что глава государства дал поручение кабмину проработать вопрос о введении доплат за классное руководство в колледжах.