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Индексации пенсий работающим пенсионерам: Когда объявят повышение выплат

22:13 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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Вариантов может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста и др.

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К 1 февраля Правительство должно подготовить свои предложения на этот счёт

По поручению президента Владимира Путина кабмин прорабатывает различные варианты индексации пенсий работающим пенсионерам. Почему вопрос требует тщательного анализа, «Парламентской газете» рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

- Елена Васильевна, какова вероятность, что индексация пенсий работающим пенсионерам все же будет возвращена?

- Хороший вопрос. Ряд СМИ совершенно необоснованно, ссылаясь на меня, сообщили об этой индексации как о вопросе решенном, написали, что произойдёт она 1 февраля и даже назвали размер повышения. Эта информация не соответствует действительности. На сегодняшний день известно следующее: по поручению президента Владимира Путина Правительство прорабатывает различные варианты этой индексации, и к 1 февраля должно представить свои предложения.

И я, и мои коллеги считаем, что индексация необходима, но при этом все понимают, что решение ещё должно быть обеспечено финансово. Совсем недавно мы поднимали этот вопрос на совещании нашего Комитета с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Присутствующий на встрече замглавы Минтруда Андрей Пудов подтвердил, что профильные министерства этим вопросом занимаются, и, уверена,  скоро мы услышим конкретные предложения и будем их обсуждать. Полагаю, что вариантов может быть несколько — например, поэтапная индексация, в зависимости от уровня заработной платы, категории работников, возраста и др.

- Уже точно известно, что с 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и пособия. Какие категории россиян могут рассчитывать на повышение?

- С 1 февраля предусмотрена индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) всем нашим льготникам. В том числе это инвалиды, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России. Также будут повышены различные детские выплаты, в частности — единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребёнка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет; пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Согласно закону, все эти выплаты индексируются на уровень инфляции за прошедший год. В этом году они будут увеличены на 4,9%.

- Будут ли в этом году повышаться пенсии?

- Страховые пенсии неработающим пенсионерам в этом году уже проиндексированы: с 1 января они повышены на 6,3% — на уровень, превышающий инфляцию. В среднем увеличение составило около тысячи рублей. Таким образом, в 2021 году средний размер страховой пенсии в нашей стране — 17 444 рубля.

С 1 апреля запланировано повышение пенсий социальных. Их получают те, кто не имеет права на страховую пенсию либо из-за отсутствия нужного стажа, либо из-за отсутствия необходимого числа пенсионных коэффициентов. Законом предусмотрено увеличение социальных пенсий на 2,6 процента (на прогнозный индекс роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год).

1 февраля индексация пенсии работающие пенсионеры Елена Бибикова
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