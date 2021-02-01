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Варианты индексации пенсий работающим пенсионерам запросила Госдума у Мишустина

21:21 01.02.2021 Фото: pixabay.com
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В запросе сказано, что возврат к индексации — один из наиболее важных вопросов социальной политики. В комитете напомнили, что сейчас депутаты рассматривают три документа о возобновлении повышения выплаты.

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Вопрос индексаций является острым, для работающих пенсионеров с 2016 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов попросил премьер-министра Михаила Мишустина ознакомить с предложениями по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение.

Такие предложения до 1 февраля Правительству поручил подготовить президент России Владимир Путин.

В запросе сказано, что возврат к индексации — один из наиболее важных вопросов социальной политики. В комитете напомнили, что сейчас депутаты рассматривают три документа о возобновлении повышения выплаты.

«В связи с тем, что сегодня истекает срок исполнения указанного поручения, просим вас ознакомить комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов с предложениями правительства РФ по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, представленными в рамках поручения Президента РФ», — говорится в обращении.

2021 индексация пенсии предложения Михаил Мишустин
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От редакции

В каком виде индексация была бы наиболее справедливой?

Аноним, 01 февраля 2021 21:48
НВР:
Как положенно по закону и совести.
Аноним, 01 февраля 2021 22:02
только у нас в России к пенсиям прибавляют так, что в итоге доходы пенсионеров становятся еще меньше - на фоне реального роста цен и налогов..

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