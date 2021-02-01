Варианты индексации пенсий работающим пенсионерам запросила Госдума у Мишустина

В запросе сказано, что возврат к индексации — один из наиболее важных вопросов социальной политики. В комитете напомнили, что сейчас депутаты рассматривают три документа о возобновлении повышения выплаты.

Вопрос индексаций является острым, для работающих пенсионеров с 2016 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов попросил премьер-министра Михаила Мишустина ознакомить с предложениями по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее обращение.

Такие предложения до 1 февраля Правительству поручил подготовить президент России Владимир Путин.

В запросе сказано, что возврат к индексации — один из наиболее важных вопросов социальной политики. В комитете напомнили, что сейчас депутаты рассматривают три документа о возобновлении повышения выплаты.

«В связи с тем, что сегодня истекает срок исполнения указанного поручения, просим вас ознакомить комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов с предложениями правительства РФ по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам, представленными в рамках поручения Президента РФ», — говорится в обращении.