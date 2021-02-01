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50 лет исполнилось 1 февраля 2021 года губернатору Новосибирской области Андрею Травникову

21:11 01.02.2021 Фото: Nso.ru
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В день своего рождения глава региона раньше обычного ушел с работы и традиционно проведет вечер дома с семьей.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает юбилей

1 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает юбилей, ему исполнилось 50 лет.

Несмотря на праздничную дату, особых изменений в свой рабочий график глава региона вносить не стал. День начался традиционно с оперативного совещания в региональном правительстве.

Как-то специально к круглой дате глава региона не готовился, и особых торжеств по этому поводу не планируется. День рождения Андрей Травников отмечает вечером с близкими за праздничным столом.

Травников занимает пост губернатора Новосибирской области уже более трех лет.

Напомним, пост он занял 6 октября 2017 года по указу президента, придя на место Владимира Городецкого. Сначала в статусе исполняющего обязанности, но уже в сентябре 2018 года после победы на выборах он стал главой Новосибирской области.

губернатор юбилей Андрей Травников
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