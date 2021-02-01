Как отдыхают россияне на 23 февраля и 8 марта в 2021 году. Даты выходных дней

После мартовских затяжных выходных следующий отдых намечается только в мае. Поэтому можно уже сейчас отправиться на поездку, например, на море.

Впереди череда долгих праздников и стоило бы спланировать их заранее

Российское правительство еще в прошлом году рассказывало, как будут отдыхать россияне 23 февраля и 8 марта, и в какие дни придется потом отрабатывать затяжные праздники.

Когда будут выходные в России на День защитника Отечества, 23 февраля

День защитника Отечества, который принято отмечать 23 февраля, является государственным выходным. В текущем году праздник выпадает на вторник, поэтому, чтобы работающие россияне смогли нормально отдохнуть, 22 число также сделали выходным. Его придется отрабатывать 20 февраля, перед самими праздничными днями.

В связи с такими переносами, в предпраздничную неделю придется работать на протяжении шести дней. Суббота будет сокращенной на час, а вот неделя после праздников окажется совсем короткой – всего три дня, и снова выходные, но уже не такие длительные, а всего два дня.

Стоит отметить, что праздник сменил несколько названий до того, как развалился Советский Союз. Ранее это был День Красной армии, Советской армии и Военного морского флота. С развалом Союза праздник ушел, вспомнили о нем только в 1993 году.

Борис Ельцин решил назвать его Днем защитника Отечества, которым он и остается по сей день. В 2002 году, чтобы отметить важность праздника, Государственная дума сделала его выходным впервые за 80-летнюю историю.

Как отдыхают россияне на 8 марта 2021 года

Международный женский день уже давно отмечается 8 марта. Для жителей России это не только повод поздравить прекрасную половину человечества, но и хорошенько отдохнуть. В связи с праздником правительство предоставляет длительные выходные.

В этом году отдыхать россияне будут три дня подряд, так как 8 марта выпадает на понедельник, поэтому переделывать производственный календарь и переносить выходные в этот раз не пришлось. Люди просто будут отдыхать в привычные выходные, но к ним еще прибавится понедельник.

Пятница, 5 марта, сокращенной не будет, так как это не предпраздничный день. Поэтому придется работать до последнего. Стоит отметить, что в марте текущего года по производственному календарю будет 22 рабочих и 9 выходных дней

После мартовских затяжных выходных следующий отдых намечается только в мае. С 1 по 3 число россияне уйдут на выходные по случаю празднования Дня Весны и Труда. А вот с 8 по 10 мая отмечается День Победы.

Куда отправятся отдыхать россияне 23 февраля и 8 марта

Два важных праздника российские туристы намерены отметить в Москве или Питере. Некоторые хотят отправиться на море.

Специалисты из туристической сферы провели анализ данных бронирования авиационных билетов, после чего стало известно, что в списке планирования, кроме двух крупнейших городов России, есть еще города юга и Турции.

Стоит напомнить, что в конце февраля россияне получат три дня выходных. На этот период лидером по посещаемости будет российская столица. Каждый пятый турист собирается побывать тут. Перелет в среднем будет стоить 5 тыс. руб.

В Сочи можно отправиться за 10 тыс. руб., а перелет в северную столицу Российской Федерации обойдется в 5,6 тыс. руб. Многие не против посетить Симферополь, Казань, курорты Краснодарского края. Не отказываются россияне и от отдыха в Турции.

Список городов на мартовские выходные совпадает с февральским отдыхом, но сюда добавилась еще Махачкала.

Стоит отметить, что Ростуризм презентовал предложения по третьему туру программы туристического кэшбека со сроком до 20 июня включительно. Сюда относятся февральские и мартовские каникулы. Соответствующий документ был отправлен участникам туристического рынка.

Отмечается, что федеральное агентство по туризму начинает готовиться к очередному этапу программы. Представителям данной отрасли настоятельно посоветовали разработать туры по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта.

Второй тур программы работал до 10 января текущего года. Сейчас в программу предлагали включать все санатории страны. Туристам также могут разрешить переносить подобные туры, если будут введены коронавирусные ограничения.

Источник: 1rre.ru