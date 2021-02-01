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Видео встречи члена ФБК Навального с британским дипломатом-разведчиком попало в Сеть

22:30 01.02.2021 Фото: кадр из видео
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Владимир Ашурков просит информации о связях российских олигархов, обещает разместить негативный материал. Позже именно этот человек написал письмо Байдену с просьбой ввести санкции против 35 россиян.

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Разговор Владимира Ашурова с дипломатом
Телеканал RT опубликовал видеозапись разговора исполнительного директора ФБК (признан иноагентом) Владимира Ашуркова с британским дипломатом, которого ФСБ считает тайным агентом разведки MI6.
На сайте RT уточняется, что встреча состоялась в 2012 году, а Джеймс Уильям Томас Форд, беседующий с Ашурковым, — "бывший второй секретарь по политическим вопросам посольства в России".
Так, на записи исполнительный директор ФБК (признан игоагентом) просит собеседника помочь в получении информации от британских спецслужб.
"Я уверен, что у британской спецслужбы по борьбе с крупным мошенничеством есть доступ к большому объему информации, которая нам недоступна. Я уверен, что у британских спецслужб есть данные, подтверждающие связь Абрамовича, Усманова, людей в российском правительстве. Думаю, Великобритания — ключевая европейская страна, которая может оказать влияние на Россию и которая уже ужесточает свою позицию в ее отношении", — говорит Ашурков.
В другом опубликованном ролике исполнительный директор ФБК (признан иноагентом) обещает выпустить негативный материал о российском банке, намекая, что это будет полезно для британцев.
"Совместно с лондонским Обществом Генри Джексона мы опубликуем отчет о ВТБ-банке. В нем сообщается, что ВТБ причастен к коррупции, что система управления рисками не работает, и мы подведем к тому, что он представляет угрозу для европейских финансовых рынков и их целостности, поскольку он там является значительным игроком. <...> И из-за них таким британским компаниям, как Lloyds, RBS, Barclay"s, сложнее конкурировать", — пояснил Ашурков.
Ранее Владимир Ашурков фигурировал в выложенных хакерами списках проекта Integrity Initiative, который Британия, как утверждается, могла использовать для информационной войны против России. Британские власти с оговорками подтвердили подлинность опубликованных документов.
На минувшей неделе Washington Post опубликовала копию письма Ашуркова на имя президента США Джо Байдена от 29 января с призывом ввести санкции против 35 граждан России в целях "ограничения коррупции и нарушений прав человека". Послание также было направлено в Госдеп, Минфин США и директору американской национальной разведки.
Так, ФБК (признан игоагентом) предложил наложить финансовые ограничения, в том числе на предпринимателей Романа Абрамовича и Алишера Усманова, зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова, главу ВТБ Андрея Костина, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и журналиста Владимира Соловьева.
Комментируя публикации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ФБК (признан иноагентом)  своим призывом к США ввести санкции де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иноагента.

Источник: РИА Новости

агент разведки оппозиция передача данных разговор спец службы Владимир Ашуров ФБК
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