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Замену условного срока реальным Навальному рассмотрят в выездном режиме 2 февраля

21:34 01.02.2021
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Это делано из-за большого числа аккредитованных на судебное заседание СМИ. Оппозиционер в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока, считает ФСИН.

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Представление ФСИН о замене наказания Навальному рассмотрят в Мосгорсуде

Симоновский суд Москвы 2 февраля проведет выездное заседание в Мосгорсуде по рассмотрению представления Федеральной службы исполнения наказаний о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщили ранее в УФСИН по Москве, на Навального была возложена обязанность являться на регистрацию не реже двух раз в месяц в дни, установленные уголовно-исправительной инспекцией, вплоть до истечения испытательного срока. Несмотря на это, в течение 2020 года он неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности, минимум шесть раз он не явился на регистрацию - 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению Навальному выносились официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

В период с 17 августа по 29 декабря Навальный на регистрацию также не являлся. При этом УФСИН учло тот факт, что с 22 августа он находился на лечении в берлинской клинике Charite. На уведомление о явке 23 октября уже после выписки Навальный не ответил. Только спустя месяц, 23 ноября, он направил в адрес УФСИН уведомление о том, что он проживает в Берлине в Hotel Arabel, где, по его словам, восстанавливает здоровье. Официальные подтверждения лечения в отеле предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, пояснили в столичном управлении ФСИН.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком в течение пяти лет. Постановлением Президиума Верховного суда от 25 апреля 2018 года приговор признан законным, обоснованным и оставлен без изменения.

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