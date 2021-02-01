01.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Кому выплатили 5000 и 10 000 рублей и сколько еще заплатят, ответили в Пенсионном фонде

23:03 01.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Пенсионеры и семьи с детьми в Новосибирской области за 2020 года получили в общей сложности почти 180 млрд рублей. В 2021-м финансирование сократится.

% name% title
По предварительным подсчетам, на выплаты по ПФР в 2021 году отправлено на 9 млрд меньше чем в предыдущем

В 2020 году органы ПФР региона направили на выплаты новосибирцам почти 180 миллиардов рублей.

Отделение ПФР по Новосибирской области обеспечивает выплаты 824 тысячам пенсионеров. Помимо пенсии Пенсионный фонд устанавливает и выплачивает ещё более десятка выплат. К их числу относятся ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, компенсационные выплаты по уходу, выплаты участникам Великой Отечественной войны, «ядерщикам» и «чернобыльцам», летчикам и шахтерам, материнский (семейный) капитала и другие.

В прошлом году также появились и новые «детские» выплаты, установлением и выплатой которых занимались специалисты органов ПФР. Это  ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3-х лет, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16 лет (в июне – июле) и единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

Всего по итогам 2020 года на выплату пенсий и иных социальных выплат (с учетом «детских») органами ПФР по Новосибирской области направлено 178,9 миллиардов рублей (на 20,9 млрд. больше, чем в 2019 году).

Рост объема выплат в первую очередь обеспечивается индексацией пенсий и социальных выплат, а также появлением новых выплат семьям с детьми.

Помимо индексаций с 1 августа 2020 года проведена  традиционная беззаявительная корректировка страховых пенсий у пенсионеров, которые работали в 2019 году. Размер пенсии увеличился у почти 200  тысяч пенсионеров.

Продолжают получать прибавку к пенсии за счет увеличения фиксированной выплаты на 25% неработающие пенсионеры – селяне (таких в регионе порядка 20 тысяч человек). Производится перерасчет страховых пенсий за социально значимые периоды жизни, в основном связанные с уходом родителей за ребенком до 1,5 лет.  В прошлом году данный перерасчет коснулся порядка 1,5 тысяч пенсионеров региона.

В 2020 году  свыше 30 тыс. пенсионеров специалисты органов ПФР региона произвели беззаявительный перерасчет пенсий в связи с прекращением трудовой деятельности. Перерасчет производится с учетом всех индексаций за период трудовой деятельности работающего пенсионера.

Также в прошлом году в связи с 75-летием Победы по Указу Президента РФ Пенсионным фондом были осуществлены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч  почти 15 тысячам жителей нашего региона. Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей  была установлена 5,6 тыс. граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Выплату в размере 50 тысяч рублей получили  9,7 тыс. жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей. Выплаты были осуществлены на сумму 919 миллионов рублей.

Все выплаты производились в срок и в полном объеме.

В 2021 году на выплаты по линии ПФР жителям региона будет направлено по предварительным подсчетам порядка 170,6 миллиардов рублей.

2020 2021 выплаты льготы новосибирская область пенсии ПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Может стоило направить хотя бы столько же?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Переход планет 1 февраля 2021 года: Что произойдет и как повлияет на каждого период ретроградного Меркурия?
23:50 01-02-2021
Переход планет 1 февраля 2021 года: Что произойдет и как повлияет на каждого период ретроградного Меркурия?
Точный гороскоп на "соединение двоек" 2.02.2021 для каждого знака зодиака отдельно
23:20 01-02-2021
Точный гороскоп на
Кому выплатили 5000 и 10 000 рублей и сколько еще заплатят, ответили в Пенсионном фонде
23:03 01-02-2021
Кому выплатили 5000 и 10 000 рублей и сколько еще заплатят, ответили в Пенсионном фонде
Прямая трансляция NASA выхода в открытый космос для обновления батарей
22:54 01-02-2021
Прямая трансляция NASA выхода в открытый космос для обновления батарей
Павел Глоба дал советы для каждого знака зодиака на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
22:50 01-02-2021
Павел Глоба дал советы для каждого знака зодиака на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Реформировать профобразование решили в России
22:44 01-02-2021
Реформировать профобразование решили в России
Режим "черного неба" ввели из-за опасной погоды на сутки в Новосибирске
22:41 01-02-2021
Режим
Видео встречи члена ФБК Навального с британским дипломатом-разведчиком попало в Сеть 1
22:30 01-02-2021
Видео встречи члена ФБК Навального с британским дипломатом-разведчиком попало в Сеть
2.02.2021 что можно и нельзя делать на убывающей луне в первую сильную дату февраля
22:20 01-02-2021
2.02.2021 что можно и нельзя делать на убывающей луне в первую сильную дату февраля
Индексации пенсий работающим пенсионерам: Когда объявят повышение выплат
22:13 01-02-2021
Индексации пенсий работающим пенсионерам: Когда объявят повышение выплат