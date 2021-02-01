Кому выплатили 5000 и 10 000 рублей и сколько еще заплатят, ответили в Пенсионном фонде

Пенсионеры и семьи с детьми в Новосибирской области за 2020 года получили в общей сложности почти 180 млрд рублей. В 2021-м финансирование сократится.

По предварительным подсчетам, на выплаты по ПФР в 2021 году отправлено на 9 млрд меньше чем в предыдущем

В 2020 году органы ПФР региона направили на выплаты новосибирцам почти 180 миллиардов рублей.

Отделение ПФР по Новосибирской области обеспечивает выплаты 824 тысячам пенсионеров. Помимо пенсии Пенсионный фонд устанавливает и выплачивает ещё более десятка выплат. К их числу относятся ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам, компенсационные выплаты по уходу, выплаты участникам Великой Отечественной войны, «ядерщикам» и «чернобыльцам», летчикам и шахтерам, материнский (семейный) капитала и другие.

В прошлом году также появились и новые «детские» выплаты, установлением и выплатой которых занимались специалисты органов ПФР. Это ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до 3-х лет, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16 лет (в июне – июле) и единовременная выплата в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

Всего по итогам 2020 года на выплату пенсий и иных социальных выплат (с учетом «детских») органами ПФР по Новосибирской области направлено 178,9 миллиардов рублей (на 20,9 млрд. больше, чем в 2019 году).

Рост объема выплат в первую очередь обеспечивается индексацией пенсий и социальных выплат, а также появлением новых выплат семьям с детьми.

Помимо индексаций с 1 августа 2020 года проведена традиционная беззаявительная корректировка страховых пенсий у пенсионеров, которые работали в 2019 году. Размер пенсии увеличился у почти 200 тысяч пенсионеров.

Продолжают получать прибавку к пенсии за счет увеличения фиксированной выплаты на 25% неработающие пенсионеры – селяне (таких в регионе порядка 20 тысяч человек). Производится перерасчет страховых пенсий за социально значимые периоды жизни, в основном связанные с уходом родителей за ребенком до 1,5 лет. В прошлом году данный перерасчет коснулся порядка 1,5 тысяч пенсионеров региона.

В 2020 году свыше 30 тыс. пенсионеров специалисты органов ПФР региона произвели беззаявительный перерасчет пенсий в связи с прекращением трудовой деятельности. Перерасчет производится с учетом всех индексаций за период трудовой деятельности работающего пенсионера.

Также в прошлом году в связи с 75-летием Победы по Указу Президента РФ Пенсионным фондом были осуществлены единовременные выплаты в размере 75 и 50 тысяч почти 15 тысячам жителей нашего региона. Единовременная выплата в размере 75 тысяч рублей была установлена 5,6 тыс. граждан из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших и умерших участников войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Выплату в размере 50 тысяч рублей получили 9,7 тыс. жителей региона из числа тружеников тыла, лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, совершеннолетних узников концлагерей. Выплаты были осуществлены на сумму 919 миллионов рублей.

Все выплаты производились в срок и в полном объеме.

В 2021 году на выплаты по линии ПФР жителям региона будет направлено по предварительным подсчетам порядка 170,6 миллиардов рублей.