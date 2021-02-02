Вакансии для жителей Бердска.
Новосибирская птицефабрика приглашает на работу:
Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.
Новосибирская птицефабрика
ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
-Старший ветеринарный врач цеха ремонтного и родительского стада, график 5/2, з/п 40 000 руб.
-Автомойщик, 5/2, от 16 000руб.
-Водитель погрузчика,5/2, 35 000руб.
-заведующий складским хозяйством,5/2,27400руб.
-Инженер по техническому надзору ПТО, 5/2, 40 000руб.
-Мастер газовой службы, 5/2, 29 000руб.
-Мастер КИПиА котельной, 5/2 , 18 700руб.
-Моторист АТЦ,5/2,40 000руб.
-Нормировщик, 5/2,от 22 500руб.
-Слесарь КИПиА, график 5/2, з/п от 21 400руб.
-Слесарь-ремонтник, 5/2, 19 000-22 000руб.
-Слесарь-сантехник,5/2, 20 600руб.
-старший мастер стройцеха,5/2,26 500руб.
-Экономист, 5/2, 25 000руб.
-Повар, график 5/2 (с 07.00 от 16.00), з/п 23 800руб.
-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, график 5/2 скользящий, з/п от 20000-25000руб.
-Птицевод, график скользящий 5/2, з/п 23 000руб.
-Мастер колбасного цеха, 5/2, скользящий, 23 000руб.
-Логист, 1/3, 22 200руб.
-Инженер по техническому надзору, 2/2 ( с 20.00 до 08.00), 28 000руб.
-Бухгалтер-фактуровщик 3 категории, 2/2(с 04.00 до17.00), 24 100-25 100руб.
-Рабочие (участок уборки, мойки и дезинфекции), график 2/2 (с 08.00 до 20.00), з/п
23 000руб.
-Подсобный рабочий логистического центра,2/2, 20 400руб.
-Рабочие на производство, график 2/2, з/п 25-32000руб.
-Продавец, Линево, ст. Евсино, график 7/7 с 08.00 до 20.00, з/п 20 000-22 000руб.
-Водитель категории С, D, сменный, 25000руб.- 40 000руб.
-Тракторист, график сменный, з/п 30500руб.
-Санитар ветеринарный, график сменный,19 600руб.
-Комплектовщик, сменный, 25 000руб.
Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино, АО «Новосибирская птицефабрика», дополнительная информация по телефонам:
8-983-120-90-80, 8(383) 239-20-10
Служебный транспорт: Искитим, Шадрино, Ложок, Улыбино, Лебедевка, Таскаево, Евсино, Линево, Листвянка, Ургун, Белово, Легостаево, Гусельниково, КСМ, Дорогино, Посевная, Черепаново.
Официальное трудоустройство, своевременная заработная плата, полный социальный пакет, иногородним предоставляется общежитие.