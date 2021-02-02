02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Фабрика пластиковых окон ЗА детскую безопасность! Как предотвратить трагедию?

08:19 02.02.2021 Фото: Фабрика пластиковых окон
0

Врезной замок устанавливается внутрь рамы еще на этапе производства. При этом на самой раме нет никаких выступающих элементов, закрытие происходит также на ключ.

% name% title
Существует несколько видов детских замков на пластиковые окна

Все чаще и чаще по новостям в телевизоре можно встретить репортажи про то, как маленький ребенок выпал из окна. Это большая трагедия, как для самой семьи, так и для тех, кто мог потенциально предотвратить такое происшествие. Необходимо понимать, что ребенок с легкостью способен забраться на подоконник и открыть ручку окна, ведущего на улицу. И в данном случае, лучшей рекомендацией по снижению рисков для самого себя и вашего ребенка будет установка детского замка, который увеличит уровень безопасности квартиры.

Существует несколько видов детских замков на пластиковые окна:

Накладной замок, который крепится непосредственно на саму раму и блокирует открывание окна. Закрывается он на ключ, а также дополнительно увеличивает защиту окна от взлома с наружной стороны.

Врезной замок устанавливается внутрь рамы еще на этапе производства. При этом на самой раме нет никаких выступающих элементов, закрытие происходит также на ключ.

Замок в ручку устанавливается дополнительно на уже готовое окно, без вмешательства в конструкцию рамы.

Хотя замки и увеличивают уровень безопасности, но это не является абсолютным решением данной проблемы. Также дополнительными средствами для защиты могут выступать нескользящее покрытие для подоконника, усиленная москитная сетка и качественный стеклопакет. А самым лучшим способом обеспечения безопасности ребенка будет всегда являться надсмотр и внимание родителей.

Наш адрес: ул. Лелюха д.13

Ответим на любые вопросы, просто позвони: 8 38341 23111, 2-72-76, 8-913-701-12-11

Источник: Раздел Фабрики пластиковых окон на сайте Весь Бердск

детские замки на окна монтаж пластиковых окон ремонт пластиковых окон в Бердске Фабрика пластиковых окон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас стоят замки на окнах?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис
09:16 02-02-2021
Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис
Как решается вопрос по индексации пенсий работающим жителям России
09:15 02-02-2021
Как решается вопрос по индексации пенсий работающим жителям России
В каких случаях пьяных будут помещать в вытрезвители, рассказали в Минздраве
09:00 02-02-2021
В каких случаях пьяных будут помещать в вытрезвители, рассказали в Минздраве
Бердск"Это вопрос жизни и смерти": Вызвать на разговор мэра Шестернина и главврача ЦГБ Дробинскую требует спикер горсовета Владимир Голубев из-за закрытой детской инфекционки в Бердске
09:00 02-02-2021
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
09:00 02-02-2021
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Возложил цветы к могиле Ланового Путин
08:50 02-02-2021
Возложил цветы к могиле Ланового Путин
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля: Краткая историческая справка
08:50 02-02-2021
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля: Краткая историческая справка
Как искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения, рассказываем
08:45 02-02-2021
Как искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения, рассказываем
Магнитная буря сегодня: Геошторм от 2 до 5 баллов 2 февраля 2021 будет тревожить метеозависимых скачками. Узнай, во сколько самый напряженный удар
08:37 02-02-2021
Магнитная буря сегодня: Геошторм от 2 до 5 баллов 2 февраля 2021 будет тревожить метеозависимых скачками. Узнай, во сколько самый напряженный удар
Сколько россиян верят в гороскопы, показал опрос
08:30 02-02-2021
Сколько россиян верят в гороскопы, показал опрос