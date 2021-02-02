Фабрика пластиковых окон ЗА детскую безопасность! Как предотвратить трагедию?

Врезной замок устанавливается внутрь рамы еще на этапе производства. При этом на самой раме нет никаких выступающих элементов, закрытие происходит также на ключ.

Существует несколько видов детских замков на пластиковые окна

Все чаще и чаще по новостям в телевизоре можно встретить репортажи про то, как маленький ребенок выпал из окна. Это большая трагедия, как для самой семьи, так и для тех, кто мог потенциально предотвратить такое происшествие. Необходимо понимать, что ребенок с легкостью способен забраться на подоконник и открыть ручку окна, ведущего на улицу. И в данном случае, лучшей рекомендацией по снижению рисков для самого себя и вашего ребенка будет установка детского замка, который увеличит уровень безопасности квартиры.

Существует несколько видов детских замков на пластиковые окна:

Накладной замок, который крепится непосредственно на саму раму и блокирует открывание окна. Закрывается он на ключ, а также дополнительно увеличивает защиту окна от взлома с наружной стороны.

Врезной замок устанавливается внутрь рамы еще на этапе производства. При этом на самой раме нет никаких выступающих элементов, закрытие происходит также на ключ.

Замок в ручку устанавливается дополнительно на уже готовое окно, без вмешательства в конструкцию рамы.

Хотя замки и увеличивают уровень безопасности, но это не является абсолютным решением данной проблемы. Также дополнительными средствами для защиты могут выступать нескользящее покрытие для подоконника, усиленная москитная сетка и качественный стеклопакет. А самым лучшим способом обеспечения безопасности ребенка будет всегда являться надсмотр и внимание родителей.

Наш адрес: ул. Лелюха д.13

Ответим на любые вопросы, просто позвони: 8 38341 23111, 2-72-76, 8-913-701-12-11

Источник: Раздел Фабрики пластиковых окон на сайте Весь Бердск