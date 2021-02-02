02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Признайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска

10:42 02.02.2021 Фото: pixabay
1 3

Прислать фото вы можете на электронный адрес почты bkurer@mail.ru с пометкой "Признание на 14 февраля". Ждем ваши теплые слова!

% name% title
Признаться в любви порой очень сложно

Дорогие влюбленные жители Бердска, уже совсем скоро наступит 14 февраля - День святого Валентина, он также Валентинов день или День всех влюблённых. Праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира, назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин — Валентин Интерамнский и Валентин Римский.

Отмечающие этот праздник дарят любимым и дорогим людям подарки, цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки в форме сердечка со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви — валентинки. И пусть праздник европейский, но редакция "Курьер. Среда. Бердск" уверена, чтобы признаться в любви в первый раз или сотый, не нужен особенный день.

Приглашаем вас признаться в любви своей второй половинке на сайте "Курьер. Среда. Бердск". К 14 февраля мы выпустим открытку с признаниями жителей Бердска, которую разместим на сайте "Курьер. Среда. Бердск".

Прислать фото вы можете на электронный адрес почты bkurer@mail.ru с пометкой "Признание на 14 февраля". Ждем ваши теплые слова!

14 февраля признание в любви
Мнение читателей
1
2
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вы признались в любви?

Аноним, 31 января 2021 22:54
Зачем праздновать день однополой любви? Это не наш день любви и верности, а католический. Сначала выясните всю правду об это #празнике#, а потом агитируйте!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первая зеркальная дата месяца: Что делать в особые даты 02.02 и 12.02.2021 года
10:50 02-02-2021
Первая зеркальная дата месяца: Что делать в особые даты 02.02 и 12.02.2021 года
Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд
10:43 02-02-2021
Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 1
10:42 02-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России
10:40 02-02-2021
Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
10:36 02-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
БердскИзлечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021
10:31 02-02-2021
Излечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021
БердскНе чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию "Прогресс"
10:30 02-02-2021
Не чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию
БердскУвольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев
10:22 02-02-2021
Увольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев
18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца
10:20 02-02-2021
18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца
Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд
10:15 02-02-2021
Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд