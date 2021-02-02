6 лет назад малыш родился без мозга. Что с ним стало сейчас?

Когда его мать Шелли Уолл носила малыша под сердцем, врачи пять раз предлагали ей прервать беременность, поскольку были уверены, что ребенок будет нежизнеспособен или же родится с тяжелыми психическими отклонениями.



Мальчик родился без мозга и выжил, вопреки всему: как он выглядит спустя 6 лет (ФОТО)

Малышу диагностировали расщепление позвоночника и практически полное отсутствие головного мозга — его у ребенка было всего лишь 2 процента от нормы. Однако супруги решили оставить ребенка, несмотря ни на что!



Мальчик родился без мозга и выжил, вопреки всему: как он выглядит спустя 6 лет (ФОТО)

Когда Ной родился его голова была абсолютно непропорциональной, а в мозге скапливалась жидкость. Медики сказали родителям, что им стоит готовиться к самому худшему. Но у судьбы на малыша были совсем другие планы.

Спустя 6 лет телеканал BBC снял невероятный фильм про уникального малыша. Несмотря на все прогнозы врачей, мозг у ребенка начал расти! Ной- настоящее медицинское чудо. Он умеет считать до девяти и теперь учится писать. Никаких умственных отклонений у ребенка нет! Сейчас удивительный малыш выглядит вот так:



Мальчик родился без мозга и выжил, вопреки всему: как он выглядит спустя 6 лет (ФОТО)