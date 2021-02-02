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6 лет назад малыш родился без мозга. Что с ним стало сейчас?

11:50 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Головного мозга у ребенка было всего лишь 2 процента от нормы.

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Удивительная история шестилетнего мальчика по имени Ной Уолл, который выжил наперекор судьбе

Когда его мать Шелли Уолл носила малыша под сердцем, врачи пять раз предлагали ей прервать беременность, поскольку были уверены, что ребенок будет нежизнеспособен или же родится с тяжелыми психическими отклонениями.

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Мальчик родился без мозга и выжил, вопреки всему: как он выглядит спустя 6 лет (ФОТО)

Малышу диагностировали расщепление позвоночника и практически полное отсутствие головного мозга — его у ребенка было всего лишь 2 процента от нормы. Однако супруги решили оставить ребенка, несмотря ни на что!

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Мальчик родился без мозга и выжил, вопреки всему: как он выглядит спустя 6 лет (ФОТО)

Когда Ной родился его голова была абсолютно непропорциональной, а в мозге скапливалась жидкость. Медики сказали родителям, что им стоит готовиться к самому худшему. Но у судьбы на малыша были совсем другие планы.

Спустя 6 лет телеканал BBC снял невероятный фильм про уникального малыша. Несмотря на все прогнозы врачей, мозг у ребенка начал расти! Ной- настоящее медицинское чудо. Он умеет считать до девяти и теперь учится писать. Никаких умственных отклонений у ребенка нет! Сейчас удивительный малыш выглядит вот так:

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Мальчик родился без мозга и выжил, вопреки всему: как он выглядит спустя 6 лет (ФОТО)

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Мальчик родился без мозга и выжил, вопреки всему: как он выглядит спустя 6 лет (ФОТО)

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Источник: clutch.net.ua
без мозга выжил вырос лечение мальчик чудо
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