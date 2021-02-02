Мультик "Игра престолов" планируют выпустить на экраны

Приквел-сериал "Игры престолов" — "Дом дракона" должен выйти на экраны в 2022 году.

Оригинальный сериал закончился на восьмом сезоне в 2019 году

Судя по свежим новостям, не только приквел "Игры престолов" сейчас готовится. Руководство одного из самых популярных проектов на ТВ решило пойти еще дальше.

Variety опубликовало сенсационные подробности: "Игру престолов" не только продлят, но и сделают из него мультфильм.

Официальных комментариев по теме пока что нет, но источники утверждают, что работа уже ведется, а тот факт, что анимационный сериал создается на стримере HBO Max, а не на канале HBO, говорит о том, что WarnerMedia сделает "Игру престолов" медиафраншизой на нескольких платформах.

Мы с нетерпением ждем подробностей!

К слову, а приквел-сериал "Игры престолов" — "Дом дракона" должен выйти на экраны в 2022 году.

Источник: hochu.ua