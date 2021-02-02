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Вы храните деньги "под матрасом"? В чем заключается ошибка, объяснил эксперт

20:29 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Сейчас на руках у россиян свыше 12 трлн наличных рублей.

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Физические деньги "не работают" и быстро теряют цену
Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут "худеть" на полтора-два процента каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
По данным Банка России, сумма банкнот и монет в обращении за "ковидный" 2020 год подскочила на рекордные за последнее десятилетие 26,4 процента и на 1 января 2021 года составила 13,4 триллиона рублей. Всего же вне банковской системы, то есть, на руках у россиян и в кассах предприятий, на 1 января находилось 12,135 триллиона рублей.
"Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается. Наличность не генерирует никакого дохода, если она выведена из оборота. В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5-2 процента в год", — указал аналитик.
Здесь мы подходим к интересному факту, продолжает Русецкий: чтобы "обыграть" инфляцию в России, достаточно приобрести безрисковые инструменты — государственные облигации (ОФЗ), которые торгуются с доходностью 4,5-5,5 процента в зависимости от сроков погашения.

"А вот в долларах США безрисковые гособлигации имеют доходность 0,2-1 процент, то есть консервативные инвестиции в долларах США, да и в евро, не помогут обогнать инфляцию. В России это возможно, причем с помощью гособлигаций, которые априори надежней банковских депозитов", — пояснил эксперт.

Отдельно можно выделить обесценения рубля против иностранных валют, обратил внимание Русецкий. Это тоже важный факт, так как 30 процентов товарооборота приходится на импорт. В этом случае пропорционально можно приобрести либо валюту (но могут возникнуть проблемы с поиском реальных доходностей), либо акции российских экспортеров, которые отыгрывают девальвацию.
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От редакции

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Аноним, 02 февраля 2021 20:36
НВР:
вам нет веры
Аноним, 02 февраля 2021 20:37
А в банке ? У меня лежало 3000 советскими деньгами.
И где они теперь ? А это жигуль по тем временам.
Аноним, 02 февраля 2021 21:30
Жигуль стоил около 8000
Поросёнок Пётр, 02 февраля 2021 21:12
Перерыл все матрасы, ничего не нашёл, блин
Аноним, 02 февраля 2021 21:20
Отдайте ваши денюшки барыгам-москвичам!

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