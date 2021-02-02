Когда сажать перцы на рассаду в феврале 2021: Лучшие дни по лунному календарю

На вопрос, когда лучше сеять перцы на рассаду, бывалые огородники ответят, что оптимальный срок посева – месяц февраль

На вопрос, когда лучше сеять перцы на рассаду, бывалые огородники ответят, что оптимальный срок посева – месяц февраль. Такие рекомендации связаны с особенностью семян этого овоща. Проклевываться они могут очень долго, иногда всходов ждать приходиться две или даже три недели. Именно поэтому мы предлагаем вам ознакомиться с благоприятными и запрещенными днями в феврале 2021 года для посадки перцев на рассаду и замачивания семян.

Когда сажать перцы на рассаду в феврале 2021

Можно сеять семена 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 февраля, так как в феврале 2021 года для посадки на рассаду перца благоприятные дни приходятся на вторую и третью декаду месяца.



Поскольку самых лучших дат мало, рекомендуем обратить внимание на 4, 5, 6 и 7 февраля. В эти дни Луна также находится в благоприятных для посевных работ знаках. Минус только в том, что она убывает. То есть у растений будет лучше развиваться не плоды, а корневая система. В то же время чем крепче корни, тем лучше кусты.

Запрещенные в феврале 2021 года дни для посева перца: 10, 11, 27 число.

Когда и в чем замочить семена

Многие дачники спрашивают – когда по Лунному календарю можно замачивать, подготавливать семена перца к посадке. Благоприятными для замачивания являются те же дни, что и для посадки. В феврале 2021 года это 13-14, 17-19, 22-24 числа. Объясняется это тем, что, когда вы помещаете семя в землю, воду или раствор, его росток «просыпается». Поэтому не важно, занимаетесь вы посевами или замачиванием посадочного материала.

Теперь поговорим непосредственно о подготовке семян перцев к посадке. Их можно посеять сухими, особенно если посадочный материал вы приобрели обработанный производителем. Но, чтобы стимулировать появление ростка, рекомендуется использовать специальные препараты. Сегодня в специализированных магазинах продают много различных стимуляторов роста. На нашем сайте есть статья, как приготовить растворы и использовать для замачивания посевного материала препараты: Эпин, Энерген и Байкал ЭМ-1. Статья написана на собственном опыте, поэтому описан и результат.

Кстати! Чтобы защитить растения от болезней, прежде чем сажать семена, их обрабатывают раствором марганцовки, перекисью или другими средствами. В последнее время очень популярным стал эффективный препарат Фитоспорин.

Источник: oazisvdome.ru