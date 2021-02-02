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Лунный календарь посева на февраль 2021 года для Подмосковья

12:20 02.02.2021 Фото: pxhere.com
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Чтобы в рассадных емкостях не пересыхала почва, а вместе с ней и семена, накройте посевы сверху пищевой пленкой. Получится тепличка, в которой будет тепло и влажно.

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На дворе еще зима, а садоводы и огородники уже изучают благоприятные дни по Лунному посевному календарю на февраль 2021 года

На дворе еще зима, а садоводы и огородники уже изучают благоприятные дни по Лунному посевному календарю для Подмосковья на февраль 2021 года. И это неудивительно, ведь в этом месяце можно начинать заниматься посевами и посадками на рассаду некоторых видов овощей и цветов с длинным вегетативным периодом.

Лунный посевной календарь для огородников Подмосковья на февраль 2021 года

Зимой огородники Московской области в основном занимаются посевами на рассаду овощных культур с плодами над землей. Поэтому посадочные дни приходятся на растущую Луну – это с 12 по 26 февраля. Однако для каждой культуры плодородные знаки Зодиака свои.

Ознакомьтесь с благоприятными днями, когда огородникам Подмосковья можно сажать в феврале 2021 года на рассаду:

баклажаны: 13, 14, 22-24 числа;
сладкие перцы: лучшие даты — 13, 14, 17-19, 22-24, нейтральные дни – с 4 по 7 февраля;
горькие перцы: 12-19;
помидоры: 12-14, 17-19, 22-24;
сельдерей корневой: 1-5, 8, 9;
сельдерей листовой и стеблевой: 12-14, 17-19, 22-24;
лук-порей: 22-24, можно сеять 1-3;

разную зелень для отапливаемых теплиц или выращивания на подоконнике: 1-5, 12-16, 22, 23 февраля.

Запрещенные для посевов, посадок и пересадок в феврале 2021 дни: 10, 11, 27 число. Если вы решили сеять семена овощей на рассаду зимой, то должны знать, что световые дни в это время короткие. Молодым растениям освещение необходимо в течение 12-14 часов. В связи с этим им понадобится дополнительная подсветка. Для этого над рассадными емкостями с сеянцами устанавливают люминесцентные или другие лампы. Не рекомендуется использовать только лампы накаливания, которые нагревают и сушат воздух.

Лунный календарь для садовода, цветовода Подмосковья на февраль 2021 года

Лучшие благоприятные дни для посева на рассаду в феврале садовой земляники (клубники) будут интересны для дачников Подмосковья, которые решили вырастить у себя на участке новый сорт ягодной культуры и уже приобрели или собираются купить семена.
Лучшие дни для посадки земляники на рассаду: 12, 13, 14, 21 (с 15.00), 22, 23 февраля 2021 года, с 1 по 5 число — нейтральные даты.
Если эти дни у вас заняты, выберете любые другие, когда растет Луна (смотрите выше). Они будут менее благоприятными, но все равно подходящими для культур, плоды которых образуются над поверхностью почвы. Занимаясь посевами на рассаду овощей и ягод, не забудьте о цветах, ведь так приятно работать на красиво оформленном участке.

А когда цветоводам Московской области сажать в феврале 2021 года на рассаду садовые цветы изучайте здесь:
13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 – благоприятные дни для посадки цветущих и декоративно-лиственных цветов;

с 1 по 4, 7, 8, 12, 31 февраля можно сажать для проращивания луковицы, корневища цветов.

Чтобы в рассадных емкостях не пересыхала почва, а вместе с ней и семена, накройте посевы сверху пищевой пленкой. Получится тепличка, в которой будет тепло и влажно. Каждый день пленку нужно будет на несколько минут убирать, чтобы проветрить землю. Влажность почвы также проверяется ежедневно. Если сверху она стала подсыхать, опрыскайте теплой водой из пульверизатора. Всем садоводам и огородникам Подмосковья и других регионов хорошей рассады и богатых урожаев!

Источник: oazisvdome.ru

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