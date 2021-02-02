02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля: Краткая историческая справка

08:50 02.02.2021 Фото: wikimedia.org
0

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий.

% name% title
Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России

День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) — отмечается в России ежегодно 2 февраля. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».

В планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года в ходе Второй мировой войны, входило разгромить советские войска на юге СССР. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы — оборонительный.

Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б».

Буквально через четыре месяца советские войска дали решительный отпор врагу — 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контр-наступление под Сталинградом.

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. И все же советский народ и бойцы Красной Армии смогли выстоять. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Ф.Паулюс сдался в плен.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров.

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.

Сегодня в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, проводятся торжественные и памятные мероприятия, а в самом Волгограде установлено множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Но самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане.

Источник: calend.ru

2 февраля 2021 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве история праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А что ваши дети знают о войне?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис
09:16 02-02-2021
Короткая уздечка языка - не проблема для Дентал-Сервис
Как решается вопрос по индексации пенсий работающим жителям России
09:15 02-02-2021
Как решается вопрос по индексации пенсий работающим жителям России
В каких случаях пьяных будут помещать в вытрезвители, рассказали в Минздраве
09:00 02-02-2021
В каких случаях пьяных будут помещать в вытрезвители, рассказали в Минздраве
Бердск"Это вопрос жизни и смерти": Вызвать на разговор мэра Шестернина и главврача ЦГБ Дробинскую требует спикер горсовета Владимир Голубев из-за закрытой детской инфекционки в Бердске
09:00 02-02-2021
БердскВакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
09:00 02-02-2021
Вакансии для жителей Бердска: Новосибирская птицефабрика приглашает на работу
Возложил цветы к могиле Ланового Путин
08:50 02-02-2021
Возложил цветы к могиле Ланового Путин
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля: Краткая историческая справка
08:50 02-02-2021
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве отмечается 2 февраля: Краткая историческая справка
Как искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения, рассказываем
08:45 02-02-2021
Как искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения, рассказываем
Магнитная буря сегодня: Геошторм от 2 до 5 баллов 2 февраля 2021 будет тревожить метеозависимых скачками. Узнай, во сколько самый напряженный удар
08:37 02-02-2021
Магнитная буря сегодня: Геошторм от 2 до 5 баллов 2 февраля 2021 будет тревожить метеозависимых скачками. Узнай, во сколько самый напряженный удар
Сколько россиян верят в гороскопы, показал опрос
08:30 02-02-2021
Сколько россиян верят в гороскопы, показал опрос