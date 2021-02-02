Сегодня, 2 февраля всемирный день водно-болотных угодий

Конвенция о водно-болотных угодьях (Convention on Wetlands), имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран).

Главная ценность болот – это способность накапливать воду и улучшать ее качество

Мероприятия, проводимые ежегодно 2 февраля во Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day), призваны обратить внимание общественности и правительств различных стран мира на ценность водно-болотных угодий для поддержания устойчивого развития нашей планеты.

Конвенция о водно-болотных угодьях (Convention on Wetlands), имеющих международное значение преимущественно в качестве мест обитания водоплавающих птиц, была подписана 2 февраля 1971 года в городе Рамсаре (Иран) и с тех пор носит название Рамсарской конвенции (Ramsar Convention).

Основной целью Рамсарской конвенции является сохранение и рациональное использование водно-болотных угодий как средства достижения устойчивого развития во всем мире. Всемирный день водно-болотных угодий был впервые отмечен в 1997 году.

В представлении многих людей, болота – это грязь, топь и комары. Однако водно-болотные угодья наряду с лесами являются важнейшими регенераторами кислорода, а главная ценность болот – это способность накапливать воду и улучшать ее качество. Болота выполняют функцию естественного фильтра для воды, которая просачивается с поверхности земли на глубину и пополняет запасы подземных вод, важного источника питьевой воды. Болотные почвы и обильная растительность поглощают токсичные вещества и отходы промышленных и сельскохозяйственных производств.

Водно-болотные угодья играют роль в снижении негативного воздействия наводнений и засух, уменьшают силу наводнений за счет замедления потока поверхностных вод, текущих в реки и озера. Болота работают как естественная губка, которая поглощает и задерживает осадки, уменьшая сток воды. В течение засушливого сезона болота постепенно высвобождают сохранённые в них водные запасы, задерживают наступление засух и уменьшают нехватку воды. Развитая сеть водно-болотных угодий в поймах рек помогает уменьшить или даже предотвратить наводнение на территориях, расположенных ниже по течению реки.

Кроме того, болота – это место обитания многих животных, и в первую очередь – водоплавающих птиц. Они обеспечивают мировое единство системы водно-болотных угодий, мигрируя из одной части света в другую. Поэтому охрана болот в первую очередь способствует сохранению птиц, живущих возле воды.

Одним из основных условий присоединения к Рамсарской конвенции является создание хотя бы одного Рамсарского угодья на своей территории. Выбор территории осуществляется по сложной системе критериев. Угодья, объявленные государством Рамсарскими, заносятся Секретариатом конвенции в Список водно-болотных угодий международного значения (Ramsar List of Wetlands of International Importance). Информация о состоянии этих объектов содержится в базе данных Международного бюро по сохранению водно-болотных угодий и постоянно обновляется.

В 1971 году Рамсарскую конвенцию подписали 18 государств, в 2000 году их стало 119, а в настоящее время (на 2019 год) к конвенции присоединилось 171 государство. Общее число Рамсарских угодий, занесенных в Список, составляет 2375 с общей площадью более 253 млн. га.

Правительством СССР в 1975 году было объявлено 12 водно-болотных угодий, имеющих международное значение, из которых три находились на территории РСФСР. В сентябре 1994 года соответствующим постановлением Правительства РФ международный статус был подтвержден для трех существовавших ранее угодий и предан еще 32 участкам.

Таким образом, этим постановлением было провозглашено 35 водно-болотных угодий, площадь которых составляет 10,3 млн. га. Расположены угодья на территории 22 субъектов Российской Федерации.

Кстати, сегодня в мире всё более популярным становится болотный туризм.

Источник: calend.ru