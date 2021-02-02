2 февраля - Сретение Господне у западных христиан: История и традиции

Сретение Господне — христианский праздник, отмечаемый в католицизме, православии и некоторых протестантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве

Сретение Господне — христианский праздник, отмечаемый в католицизме, православии и некоторых протестантских конфессиях, в том числе и в лютеранстве. Праздник установлен в память о знаменательном для христиан событии — встрече (славянск. сретении) в Иерусалимском Храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном.

Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества и на 32-й день после Обрезания. Поэтому католическая церковь отмечает его 2 февраля.

Сретение в Римско-католической церкви — праздник Очищения Девы Марии, посвященный воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм и очистительном обряде, совершенном его матерью на сороковой день после рождения первенца.

При входе в храм Богородицу встретили святой Симеон, которому сказано было, что он не умрет, пока не увидит Христа, и старица Анна, обитавшая при храме. Как предписывал Закон Моисея, родители принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский Храм на 40-й день после рождения для совершения обряда посвящения.

Евангелист Лука повествует о том, что когда Мария стояла в Храме с Младенцем Иисусом на руках, к ней подошел старец Симеон, известный в городе своей мудростью и праведностью. Увидев младенца Иисуса, он взял его на руки и произнес: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицем всех народов, свет к просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2:29-32).

В католической церкви праздник Сретения Господня с незапамятного времени называется Candlemas (Chandeleur). В память о словах праведного Симеона, назвавшего Иисуса «светом к просвещению язычников», в праздник Сретения с 11 часов вечера в храмах совершается обряд освящения свечей, которые затем зажигаются во время богослужения.

Верующие бережно хранят сретенские свечи на протяжении всего года и зажигают их, когда обращаются с молитвой ко Христу в тяжелые для себя минуты: во время болезни, семейных неурядиц и других житейских трудностей.

Праздник Сретения Господня относится к древнейшим праздникам христианской Церкви. Но, несмотря на раннее происхождение, этот праздник до VI века совершался не так торжественно. В 528 году, при императоре Юстиниане (527—565), Антиохию постигло бедствие — землетрясение, от которого погибло много народа. За этим несчастьем последовало другое. В 544 году появилась моровая язва, уносившая ежедневно по несколько тысяч человек. В эти дни всенародного бедствия одному из благочестивых христиан было открыто, чтобы празднование Сретения Господня совершать торжественнее.

Когда в день Сретения Господня было совершено всенощное бдение и крестный ход, бедствия в Византии прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544 году установила праздновать Сретение Господне торжественнее. Таким образом, этот день вошел в число двенадцати особо торжественных общецерковных празднеств — двунадесятых праздников.

Русская Православная Церковь отмечает Сретение Господне по новому стилю — 15 февраля.

Источник: calend.ru