Когда день влюбленных в 2021? Оригинальные подарки и рецепты в праздник

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке.

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке

Что это за праздник — День святого Валентина? Рассказываем историю и интересные факты, а также о том, как можно провести его в 2021 году.

Многие считают, что День святого Валентина придумали продавцы открыток и мягких игрушек для того, чтобы влюбленные скупали у них товар. Вовсе нет! У этого праздника есть своя история и традиции. Сейчас мы все и расскажем.

История праздника

Зародилась история в Древнем Риме. Император Клавдий II запретил молодым мужчинам своего государства жениться для того, чтобы женщины не мешали забирать их в армию. Повелитель считал, что именно дамы не отпускают своих супругов на войну. И якобы намеренно мешают сильному полу защищать свою родину.

Но любовь, как мы знаем, не победить. И люди венчались тайно. А помогал им в этом деле местный врачеватель и проповедник христианства святой Валентин. Вот только длилось счастье молодых не долго. К сожалению, до императоры дошли слухи о тайных венчаниях, и нарушителя закона Валентина бросили в темницу. Проповеднику объявили, что его казнят уже на следующий день. Не теряя ни минуты, он написал любовное письмо своей любимой девушке и попросил передать. Что и стало последним желанием мученика.

Через двести лет католическая церковь Валентина канонизировала. А в 496 году Римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

Традиции праздника в разных странах мира

Активно праздновать День святого Валентина в разных странах мира начали лишь в XIX веке. И вот по сей день каждый год, 14 февраля, влюбленные дарят друг другу открытки в форме сердца, устраивают романтические свидания, делают предложения, женятся.

В Японии, например, девушкам дарят шоколад. Дело в том, что мужчины страны восходящего солнца, как правило, не любят сладкое. И это лакомство считается сугубо женским пристрастием.

В Англии принято гадать. Незамужние девушки утром 14 февраля выходят на улицу и высматривают птиц. Если на пути им повстречается малиновка – это значит, что будущий муж будет моряком. Воробей символизирует бедняка, а щегол, наоборот, предвещает супруга богача.

В Соединенных Штатах Америки влюбленным дарят марципаны, а также конфеты красного и белого цвета. В Штатах уверены, что цветы и сладости – символы любви и чистоты.



Мужчины французы не оригинальны. На каждый День святого Валентина они преподносят своим любимым ювелирные украшения. Других подарков у них делать не принято.

В Дании и вовсе посылают друг другу засушенные белые цветы.

А в Испании с почтовым голубем отправляют друг другу любовные послания.

В Исландии 14 февраля разжигают костры во имя сына бога Одина. В этой стране пламя символизирует страсть.

Но есть традиция, которая почитается сразу во всех странах: если сделать предложение на 14 февраля или сыграть в этот день свадьбу, брак будет счастливым и крепким.

Оригинальные подарки

ДЛЯ НЕГО

Отправьте любимого в интересное путешествие. Пусть это будет пригласительный билет на урок фехтования, полет в аэротрубе или на параплане или же мастер-класс по дегустации алкогольных напитков.

Или, наоборот, расслабьте вторую половинку. Сходите вместе с ним в SPA-салон, где вас ждут релаксирующие процедуры: хамам, массаж, обертывания, бассейн.

Билет на футбол, хоккей, бокс, баскетбол. Тут все зависит от спортивных предпочтений вашего любимого.

Ну и, конечно, дорогим станет подарок, сделанный собственными руками. Например, яркий коллаж из совместных фотографий с запоминающимися моментами. Или испеките торт в виде сердца.

ДЛЯ НЕЕ

Желанные подарки для женщин – это цветы, парфюмерия и ювелирные украшения. Если вы опасаетесь, что не угодите своей половинке – приобретите в магазине подарочную карту. Пусть она сама выберет то, что ей действительно нужно.

Романтический ужин при свечах, приготовленный руками мужчины. Не забудьте о сервировке, свечах и музыкальном сопровождении.

Совместная фотосессия. Не пожалейте денег на стилиста – пусть он создаст вам новые интересные образы: героев любимых фильмов или книг.

Сходите в театр на романтическую комедию. Поднимете друг другу настроение.

Романтический ужин за «пять минут» - лучшие рецепты

Если вы все же решитесь на вкусный ужин – вот вам интересные идеи.

Салат из авокадо с яйцом

Надо:

1 авокадо

1 помидор

1 яйцо

1 ст.л. сока лимона



Майонез

Готовим:

Авокадо разрежьте на две половинки, выньте из него мякоть и разомните в пюре. Порежьте кубиками сваренное вкрутую яйцо и помидор. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком и майонезом. Подавайте салат в корочках от авокадо.

Основное блюдо - форель с кедровыми орешками

Надо:

2 стейка форели

1 ст. л. сливочного масла

2 ст.л. лимонного сока



Немного цедры лимона25 г кедровых орешковПучок петрушки2 ст. л. оливкового маслаСоль и белый молотый перец по вкусу

Готовим:

Рыбу помойте, посолите, натрите перцем. В отдельной чашке смешайте между собой лимонный сок, большую часть мелко нарезанной зелени, цедру и половину растолченных орешков. Полейте получившимся соусом рыбу и отправьте в духовку на один час при температуре 180 градусов. Выложите готовую рыбу на тарелки, посыпьте оставшимися целыми орешками.

Десерт - карамельная груша

Надо:

2 груши

1 стакан сахара

100 г сливочного масла

Капля жидкой ванили

Готовим:

Разрежьте груши на четвертинки и удалите косточки. Выложите на блюдо, которое будет подаваться к столу. Растопите на сковороде масло и сахар, добавьте ваниль. Обжаривайте до тех пор, пока сахар не приобретет светлый карамельный оттенок. Полейте грушу карамелью.

Приятного аппетита!

Источник: kp.ru