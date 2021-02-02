Что дарить на день Святого Валентина 14 февраля 2021 года

Девушки — натуры романтичные, в любой мелочи они умудряются найти аромат любви. Прекрасным подарком на 14 февраля будет картина с парой птиц или животных.

День святого Валентина — самый любимый праздник у девушек

В День влюбленных мужчина должен явиться к своей возлюбленной с валентинкой, букетом и подарком. Подсказки для тех, кто находится в поисках подходящего подарка для любимой на День влюбленных, а также советы по выбору цветов и валентинок.

День святого Валентина — самый любимый праздник у девушек. В этот день все подарки приравниваются к признаниям в любви, причем больше ценится не стоимость сюрприза, а его оформление. Любой презент обязательно нужно упаковать в бумагу или коробку с сердечками, приложить к нему открытку-валентинку и вручить любимой вместе с нежным поцелуем и словами любви.

Подарки-валентинки

Валентинка — главный атрибут Дня влюбленных. Самый недорогой способ признаться в любви — подарить девушке красивую открытку-сердечко с нежными признаниями. Такую открытку можно купить, нарисовать самостоятельно или заказать уникальное сердце с совместной фотографией в фотосалоне.

Сладкие сердечки особенно ценят девушки-сладкоежки. Это могут быть коробки конфет, шоколадки, фигурные пряники или торты в форме сердца. Отличная идея — заказать торт с именным признанием в любви или большую корзину с экзотическими фруктами, естественно тоже выполненную в «сердечной» тематике.

Накануне праздника легко найти недорогие подарки в форме любящего сердца. Это могут быть плюшевые подушки, рамки для фотографий, брелки с подвесками-сердечками, подставки для чашек, зеркала для сумок, фонарики, косметички или любые другие мелочи, говорящие о любви своей формой и содержанием.

Подарки с намеком

Девушки — натуры романтичные, в любой мелочи они умудряются найти аромат любви. Прекрасным подарком на 14 февраля будет картина с парой птиц или животных. Еще лучше — заказать картину, нарисованную с совместной фотографии, или распечатать общее фото на бумаге большого формата и поместить его в красивую рамку.

Юным девочкам можно купить парные мягкие игрушки (мальчика и девочку), а взрослым женщинам — серебряные или мраморные статуэтки с влюбленной парой людей, лебедей, кошечек, лошадок, змей или львов. Романтично выглядят музыкальные фигурки, играющие известные произведения о чистых и вечных чувствах.

Украшение — лучший подарок на День влюбленных

В глубине души все девушки мечтают получить в подарок бархатную коробочку с золотым колечком. Безусловно, украшение — самый уместный подарок на День влюбленных. Если любимая девушка уже находится в статусе невесты, то стоит преподнести ей в этот день красивое колечко с камушком в виде сердечка или кулончик в форме сердца. Если планы по поводу дальнейшей жизни пока размыты, подойдут серьги, браслет или подвеска нейтрального направления.

Белье — намек на романтическую ночь

Красивое белье, подаренное любимой на День влюбленных, станет не только признанием в любви, но и началом подготовки к романической ночи. Подобрать размер намного проще, чем кажется — достаточно переписать цифры, размещенные на бирке белья, которое носит возлюбленная. Если с размером не все понятно, можно купить чулочки, шелковую ночную сорочку или пеньюар.

Практичные подарки на 14 Февраля

Девушке, которая любит во всем находить функциональность, нужно покупать то, чем она сможет воспользоваться с пользой для себя. Можно подарить любимой на День святого Валентина компактный автоматический зонт, вечернюю сумочку, наушники для телефона или USB-флешку. Кстати, флешки тоже бывают в форме романтичных сердечек.

Вполне уместно дарить на день влюбленных косметику и парфюмерию. Любимая будет очень рада получить в подарок духи, которыми она постоянно пользуется, или тушь для ресниц известного производителя. Недорого стоят пилки для ногтей, но каждый раз, подпиливая ноготок, девушка с теплотой будет вспоминать того, кто ее подарил.

Цветы для любимой

Банальный букет 14 Февраля выглядит скучно. Идеально подойдет букет из розочек в форме сердца, цветы в корзинке тематической формы или сердце, сделанное по тому же принципу, что и игрушки из цветов. Чтобы цветы не завяли за несколько дней, юной девочке можно купить букет из мягких игрушек, девушке — букет-сердце из воздушных шаров, а даме постарше — букет из конфет.

Практически в любом салоне можно приобрести «говорящие» цветы. Признания в любви пишут прямо на лепестках роз. Такой цветок не стыдно подарить даже в единственном числе, если девушка прочтет там то, чего она так ждет, радости ее не будет предела.

Что нельзя дарить на День влюбленных

В день святого Валентина девушки настроены романтично, поэтому подарки для дома и быта не должны даже рассматриваться. Миксеры, блендеры, кофеварки, посуда, и практичные предметы интерьера не подходят для 14 Февраля.

Есть еще одни грабли, на которые нередко наступают мужчины. Ни в коем случае нельзя дарить любимым дамам пустые шкатулки для украшений, даже если они сделаны в форме сердечек. Подсознательно женщины надеются увидеть там золотое изделие, а обнаружив пустоту, резко меняются в лице и в настроении.

Источник: pozdravok.ru