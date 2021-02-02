Поздравления в День сурка 2 февраля 2021 года солнечные и яркие

Каждый год 2 февраля американцы и канадцы отмечают праздник — День сурка. Говорят, что традиция наблюдать за поведением вышедшего из норы сурка и делать долгосрочные выводы о предстоящей весне пришла аж из Древнего Рима. Правда, там 2 февраля следили за тем, что будет делать разбуженный ежик, увидит ли он свою тень, а потому и праздник назывался День Ежа.
Современные наблюдатели за предсказателями-сурками со всей серьезностью подходят к этому вопросу. Животные-метеорологи даже имеют свой кастинг, свое место в мировом рейтинге предсказателей погоды. В горах Пенсильвании в США живет первый сурок-метеоголог, в этом штате проводятся ежегодные фестивали, посвященные мудрецам-грызунам. А люди с нетерпением ждут и радостно приветствуют пробуждение животного, следят за его поведением, делают выводы и весело отмечают это событие. С праздником!
***
В этот зимний день февральский
Люди в лес идут гулять,
Потому что есть примета —
За сурками наблюдать.
Рассказать сурок нам сможет,
Скоро ли придет весна,
И когда же все живое
Вновь проснется ото сна.
Если солнце ярко светит,
Шесть недель тепла не жди,
Но весна наступит скоро,
Если в день сурка дожди.
Принимай же поздравления,
Ведь сегодня день сурка,
Пусть весна как озарение
К нам придет издалека!
***
Шустрый, маленький зверек,
По прозванию — сурок,
Ползимы спокойно спит,
Даже чуточку храпит!
Но, второго февраля,
Лишь зардеется заря,
Он из норки вылезает,
Если видит свою тень —
Будет долог зимний день,
Если тени он не видит —
Весна теплом нас не обидит,
Всегда сбывается примета,
Сурок, респект тебе за это!
Короче, заслужил проказник.
Я с Днем сурка вас поздравляю,
Погоды пасмурной желаю,
Чтобы сурок не видел тень,
Чтоб скорым был весенний день!
***
День 2 февраля
Примечателен не зря...
Вылезают с норок снова.
На Земле б была тоска,
Если б не было сурка.
Замечательный зверек
Наш мохнатенький сурок.
Он весну оповещает
И приход ей предвещает.
В лес держи скорее путь!
Ожидает вас сурок
Пушистый славненький зверек!
***
Каждый день одно и то же...
День Сурка настал, похоже!
Все вокруг спешат куда-то,
Каждый делом своим занят:
Кто-то шкодит, партизанит,
Кто-то учится, гуляет,
Кто работает, играет...
Ну а мы, давайте дружно
Праздник встретим добродушно,
Пожелаем: жизни клёвой,
Пусть: «успех», «удача», «счастье» —
Отгоняют все ненастья,
А «здоровье», «вдохновение» —
Вам поднимут настроение!
***
Сегодня маленький сурок
Пусть выйдет с норки на порог
Чтоб всё по всюду расцвело.
Тогда бы люди всей Земли
Согреться солнышком смогли.
Пусть будет так, а не иначе
Желаем счастья и удачи!
***
День сурка сегодня в мире,
Что подскажет нам зверек?
Раздеваться? Утеплиться?
Пусть тепло он напророчит,
Пробуждение от сна,
Наступает пусть скорее
Долгожданная весна.
***
День сурка сегодня в мире,
Ну-ка быстро собирайся
И будить зверька шального
Непременно отправляйся.
Пусть весну он напророчит,
Солнца лучик и тепло,
День порадует пусть этот,
В души принесет добро.
***
С Днем сурка вас поздравляю,
Время выйти погулять,
За зверьком, что все предскажет,
Нужно нам понаблюдать.
Посулит он пусть скорее
Долгожданное тепло,
День пусть будет превосходным,
***
День сегодня необычный,
Нужно нам будить сурка,
Пусть расскажет он проказник
Где весна и как близка?
Напророчит зверь лохматый
Пусть нам солнце и тепло,
Позитив лишь принесло.
***
В День сурка лови-ка поздравленье!
Ну, какою будет там весна?
Все пускай блистает вдохновеньем,
Все пускай сияет от тепла.
От души желаю счастья,
Пусть обходят стороной ненастья,
Радость манит пусть к себе.
Источник: pozdravok.ru