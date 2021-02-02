Поздравления в День сурка 2 февраля 2021 года солнечные и яркие

Говорят, что традиция наблюдать за поведением вышедшего из норы сурка и делать долгосрочные выводы о предстоящей весне пришла аж из Древнего Рима. Правда, там 2 февраля следили за тем, что будет делать разбуженный ежик.

Каждый год 2 февраля американцы и канадцы отмечают праздник — День сурка

Каждый год 2 февраля американцы и канадцы отмечают праздник — День сурка. Говорят, что традиция наблюдать за поведением вышедшего из норы сурка и делать долгосрочные выводы о предстоящей весне пришла аж из Древнего Рима. Правда, там 2 февраля следили за тем, что будет делать разбуженный ежик, увидит ли он свою тень, а потому и праздник назывался День Ежа.

Современные наблюдатели за предсказателями-сурками со всей серьезностью подходят к этому вопросу. Животные-метеорологи даже имеют свой кастинг, свое место в мировом рейтинге предсказателей погоды. В горах Пенсильвании в США живет первый сурок-метеоголог, в этом штате проводятся ежегодные фестивали, посвященные мудрецам-грызунам. А люди с нетерпением ждут и радостно приветствуют пробуждение животного, следят за его поведением, делают выводы и весело отмечают это событие. С праздником!

***

В этот зимний день февральский

Люди в лес идут гулять,

Потому что есть примета —

За сурками наблюдать.

Рассказать сурок нам сможет,

Скоро ли придет весна,

И когда же все живое

Вновь проснется ото сна.

Если солнце ярко светит,

Шесть недель тепла не жди,

Но весна наступит скоро,

Если в день сурка дожди.

Принимай же поздравления,

Ведь сегодня день сурка,

Пусть весна как озарение

К нам придет издалека!

***

Шустрый, маленький зверек,

По прозванию — сурок,

Ползимы спокойно спит,

Даже чуточку храпит!

Но, второго февраля,

Лишь зардеется заря,

Он из норки вылезает,



И про погоду нам вещает!Если видит свою тень —Будет долог зимний день,Если тени он не видит —Весна теплом нас не обидит,Всегда сбывается примета,Сурок, респект тебе за это!Короче, заслужил проказник.День сурка, свой личный праздник!Я с Днем сурка вас поздравляю,Погоды пасмурной желаю,Чтобы сурок не видел тень,Чтоб скорым был весенний день!

***

День 2 февраля

Примечателен не зря...



Вот сурки к весне готовыВылезают с норок снова.На Земле б была тоска,Если б не было сурка.Замечательный зверекНаш мохнатенький сурок.Он весну оповещаетИ приход ей предвещает.Про дела свои забудь,В лес держи скорее путь!Ожидает вас сурокПушистый славненький зверек!

***

Каждый день одно и то же...

День Сурка настал, похоже!

Все вокруг спешат куда-то,



Жизнь, как будто — скудновата...

Каждый делом своим занят:

Кто-то шкодит, партизанит,

Кто-то учится, гуляет,

Кто работает, играет...

Ну а мы, давайте дружно

Праздник встретим добродушно,

Пожелаем: жизни клёвой,



Самой лучшей и весёлой!

Пусть: «успех», «удача», «счастье» —

Отгоняют все ненастья,

А «здоровье», «вдохновение» —

Вам поднимут настроение!

***

Сегодня маленький сурок

Пусть выйдет с норки на порог



И зазовёт весну, тепло,Чтоб всё по всюду расцвело.

Тогда бы люди всей Земли

Согреться солнышком смогли.

Пусть будет так, а не иначе

Желаем счастья и удачи!

***

День сурка сегодня в мире,



Это повод веселиться,Что подскажет нам зверек?Раздеваться? Утеплиться?

Пусть тепло он напророчит,

Пробуждение от сна,

Наступает пусть скорее

Долгожданная весна.

***

День сурка сегодня в мире,

Ну-ка быстро собирайся

И будить зверька шального

Непременно отправляйся.

Пусть весну он напророчит,

Солнца лучик и тепло,

День порадует пусть этот,

В души принесет добро.

***

С Днем сурка вас поздравляю,

Время выйти погулять,

За зверьком, что все предскажет,

Нужно нам понаблюдать.

Посулит он пусть скорее

Долгожданное тепло,

День пусть будет превосходным,



В души сеет пусть добро.

***

День сегодня необычный,

Нужно нам будить сурка,

Пусть расскажет он проказник

Где весна и как близка?

Напророчит зверь лохматый

Пусть нам солнце и тепло,



Я желаю, чтоб гаданиеПозитив лишь принесло.

***

В День сурка лови-ка поздравленье!

Ну, какою будет там весна?

Все пускай блистает вдохновеньем,

Все пускай сияет от тепла.

От души желаю счастья,



Настроенья классного тебе.Пусть обходят стороной ненастья,Радость манит пусть к себе.

Источник: pozdravok.ru