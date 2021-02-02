С днем сурка смешные открытки на 2 февраля 2021 года для друзей и родных

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

2 февраля жители Канады и США отмечают необычный для России праздник — День Сурка! Он не является красным днем календаря, но празднуется с размахом с 1889 года. Обычно перекрывают дороги, в центре города проводится фестиваль, соревнования, танцы, конкурсы и приезжает множество туристов. Сурок предсказывает погоду и сообщает скоро ли наступит весна. Праздник отмечается с размахом! Панксатонский Фил — сурок из штата Пенсильвания является самым главным предсказателем. Кстати, именно он снимался в знаменитом фильме «День Сурка». Утром к нему приходят несколько мужчин, почетные члены клуба Сурка. Они обязательно должны быть одеты в смокинг и шляпу цилиндр.

Суть приметы в том, что, если день пасмурный, то Фил не увидит свою тень, проснется окончательно и весна наступит рано, можно начинать полевые работы. Ну а если же сурок спрячется обратно в нору, то зима продлится еще шесть недель. Будем надеяться, что во всем мире в этом году весна будет ранней!

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

С Днем Сурка - 2 февраля 2021 года

Источник: blog-dm.ru