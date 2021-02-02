02.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России

10:40 02.02.2021 Фото: pixabay.com
0

Женщине сделали рентген, затем попытались достать иглу эндоскопически, но врач не смог её найти.

% name% title
Жительница Челябинской области проглотила иглу на приёме у стоматолога

Жительница Челябинской области случайно проглотила иглу на приёме у стоматолога, о произошедшем женщина рассказала на одном из популярных интернет-порталов.
По словам женщины, на днях она отправилась к врачу в частной стоматологии, чтобы вылечить больной зуб на нижней челюсти. Она пояснила, что и ранее бывала у этого специалиста, и работа доктора не вызывала нареканий.

«Десну обезболили, убрали старую пломбу, удалили нервы, врач работал ка-файлом, и тут-то и произошло ЭТО. Не знаю каким образом, но инструмент длиной 35 мм выскользнул из рук стоматолога. Тогда я почувствовала что что-то задело стенку горла, закашлялась. Врач осмотрел рот, в надежде найти потерянный инструмент. Дальше мне предложили прополоскать горло, но безрезультатно. Никаких неприятных или колющих ощущений больше не было», - рассказала автор поста.

Женщине сделали рентген, затем попытались достать иглу эндоскопически, но врач не смог её найти.

«Учитывая, что я перед походом к стоматологу позавтракала - было «очень весело» и страшно, вдруг из-за спазмов игла попадет в дыхательные пути. Дальше муж увез меня в Магнитогорск в городскую хирургию. Там оказался очень хороший доктор, отправивший меня на рентгеноскопию - и только там было видно, что игла уже в толстом кишечнике. Меня оставили в больнице под наблюдением. Посоветовали либо лежать, либо стоять, ложиться и садиться медленно, не наклонять корпус вперед. Разрешили пить. Утром разрешили есть чтобы «игла» вышла естественным способом. Я отдала предпочтение вязким безмолочным кашам, овощному рагу, бананам и яблокам, пила кисель и много воды. И на исходе третьих суток, за которые была израсходована тонна нервов, «игла» благополучно покинула мое тело естественным путем. Было очень страшно, очень. Я очень рада, что обошлось без лапаротомии», - написала женщина.

В комментариях другие пользователи стали вспоминать неприятные истории, связанные с посещением стоматологии: кому-то сверлом повредили язяк, другие также глотали мелкие части инструментов.

«Да ничего на самом деле страшного. У вас все наконечники/сверла/тп довольно небольшие, и целиком трахею не перекроют. Положили бы и вызвали скорую, а на ней пациентка уехала бы на бронхоскопию», - успокоил всех остальных один из участников обсуждения.

Некоторые комментаторы поинтересовались у автора поста, вернула ли она инструмент стоматологу. Женщина ответила, что решила оставить иглу себе «на память». Ей посоветовали зафиксировать произошедшее и через суд потребовать от врача компенсации. Нашлись и те, кто в шутку посоветовал женщине идти работать шпагоглотателем, поскольку опыт у неё уже есть.

Источник: chel.aif.ru

желудок игла стоматолог
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь стоматологов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Первая зеркальная дата месяца: Что делать в особые даты 02.02 и 12.02.2021 года
10:50 02-02-2021
Первая зеркальная дата месяца: Что делать в особые даты 02.02 и 12.02.2021 года
Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд
10:43 02-02-2021
Обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии актриса Эван Рейчел Вуд
БердскПризнайтесь в любви 14 февраля на сайте "Курьер. Среда. Бердск", влюбленные жители Бердска 1
10:42 02-02-2021
Признайтесь в любви 14 февраля на сайте
Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России
10:40 02-02-2021
Проглотила иглу на приёме у стоматолога жительница России
БердскОфициальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
10:36 02-02-2021
Официальный партнер “Яндекс Такси” в Бердске примет на работу
БердскИзлечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021
10:31 02-02-2021
Излечились от коронавируса все дети в школах и детсадах Бердска на 2 февраля 2021
БердскНе чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию "Прогресс"
10:30 02-02-2021
Не чистят снег у дома №6 в Микрорайоне Бердска, жалуются местные жители на компанию
БердскУвольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев
10:22 02-02-2021
Увольняются медики закрытой детской инфекционной больницы ЦГБ Бердска, заявил спикер горсовета Владимир Голубев
18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца
10:20 02-02-2021
18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца
Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд
10:15 02-02-2021
Задержала 11-летнюю девочку на акции в поддержку Навального полиция. Ее матери грозит суд