Когда день алкоголика в 2021 году? Что это за праздник?

На самом деле этот праздник - вовсе не призыв отметить его распитием алкогольных напитков. Люди, победившие алкоголизм, долго сражались с ним, испытав большие лишения от своей болезни.

На самом деле этот праздник - вовсе не призыв отметить его распитием алкогольных напитков

Один из самых необычных праздников - День алкоголика 2021. В международном календаре он отмечается 20 февраля как День людей, победивших алкоголизм.

История праздника

На самом деле этот праздник - вовсе не призыв отметить его распитием алкогольных напитков. Люди, победившие алкоголизм, долго сражались с ним, испытав большие лишения от своей болезни - потеря здоровья, социального статуса и положения в обществе, нанесение морального, а зачастую и физического ущерба себе, своим семьям и близким. Проделанная работа по освобождению от этой пагубной привычки поистине огромна. Во всем мире существуют специальные центры, помогающие в лечении, реабилитационные программы, поддерживающая терапия. Многие знаменитости, излечившиеся от этого недуга, занимаются благотворительностью в адрес таких лечебниц, понимая, какая неоценимая помощь оказывается в них для столкнувшихся с алкоголизмом.

В России этот день зачастую приравнивается к 11 сентября - дню производства первого граненого стакана в далеком 1943 году. Родиной его считается Гусь Хрустальный, а создателем - Вера Мухина, она же автор композиции «Рабочий и колхозница». Среди искусствоведов бытует мнение, что идею стакана создательнице подсказал Казимир Малевич. Граненый стакан стал невероятно популярным благодаря своим качествам - широкое гладкое кольцо наверху стакана придавало ему высокую прочность, в связи с чем разбить его было очень трудно. Так, он стал использоваться в общепите и на железной дороге, оказавшийся со временем символом не только алкоголиков, но и советских столовых и дальних путешествий под звон стакана в подстаканнике.

ТТХ граненого стакана производства СССР

Диаметр верхний: 7,2-7,6 см

Диаметр нижний: 5,5 см

Высота: 10,5 см

Ширина верхней кромки: 1,4-2,1 см

Количество граней: 16-20

Объем: 50, 100, 150, 200, 250, 350 мм

Граненые стаканы начали использовать еще при Петре Первом, но их внешний вид отличался от привычного нам. Технические же параметры стакана из СССР не случайны. Считается, что такая форма была создана для удобства при использовании в первой посудомоечной машине, которую разработали незадолго до этого. К тому же, такая форма отличалась повышенной прочностью, что было необходимо для общепита. У стандартного стакана обычно 16 граней. Очень редко можно встретить нечетное число граней (например, 17), но такие стаканы технически производить было неудобно. Стоил он от 7 до 14 копеек, цену указывали на дне путем выдавливания.

Традиции праздника

Казалось бы, само название праздника уже содержит в себе призыв отметить и даже рассказывает как. Но, на самом деле, все чаще именно этот день многие для себя объявляют днем трезвости. Вы можете собраться с друзьями и повеселиться, но без горячительных напитков. Можно сходить в лес на лыжах или съездить на рыбалку, а в качестве согревающего напитка взять с собой чай в термосе, а на домашних вечеринках заменить алкоголь лимонадом собственного приготовления.

Можно пойти дальше и провести праздник не только трезво, но и с большой пользой для здоровья - заняться спортом, медитативными практиками, весь день питаться только правильной пищей, а вечер праздничного дня отметить витаминным коктейлем.

По данным ВОЗ сегодня болезнь сильно помолодела и приняла угрожающие размеры. Сократился также и переход от одной стадии к другой, в связи с чем выявить проблему стало сложнее. Множество молодых людей губят свою жизнь, подвергая себя этой опасности. Поэтому старайтесь отмечать праздники трезво, сократив потребление алкоголя до минимума или вообще отказавшись от него. А если чувствуете, что вы или ваши близкие не могут отказаться и это становится проблемой - обратитесь в специальные медицинские центры, где будет оказана необходимая помощь.

Источник: kp.ru