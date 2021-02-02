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Как загадать желание в особую дату "соединения двоек" 2.02.2021 года. Что запрещено и можно делать сегодня?

07:20 02.02.2021 Фото: pixabay.com
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В особенную дату 02.02.2021 нумерологи и астрологи предрекают судьбоносные события и встречи, которые смогут кардинально изменит жизнь.

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Сегодняшний день календаря с точки зрения астрологии и нумерологии является уникальным

Сегодняшний день календаря с точки зрения астрологии и нумерологии является уникальным - дата 02.02.2021.

Такие даты крайне редки. Одна из них наступит в 12.02.2021, а еще одна - уже в следующем веке 12.12.2121. Астрология рассматривает такие дни как моменты столкновения эпох и обновления вселенной. В Китае в такие дни стараются играть свадьбы и браться за новые дела, ведь они непременно будут благословлены силами вселенной.

Нумерология считает, что 02.02.2021 – это магический день, который приносит удачу. Каждый человек может добиться   успехов в любой сфере, будь то карьера, семья, любовь, деньги. И всему этому способствует синхронное чередование цифр 0 и 2.

В нумерологии цифра 2 означает точку равновесия, ось симметрии, которая помогает обеспечить покой и гармонию. Поэтому двойку считают символом любви, дипломатии и отношений.

Сегодня обязательно нужно загадать желание, силы двоек поможет в его скорейшем исполнении.  Визуализируйте свои  планы на будущее. Запишите на листе список планов на будущее, после чего сожгите его и развейте пепел по ветру.

02.02.2021 не стоит:

  • ни с кем ссориться;
  • не нужно думать о плохом и не стоит грустить;
  •  сидеть без дела. Если что-то придумали – начинайте делать, все обязательно получится;

02.02.2021 можно:

  • налаживать отношения, мириться, если вы находитесь в ссоре;
  • заключать сделки, заводить дружбу и обзаводиться новыми, крепкими контактами;
  • предпринять все усилия для поворота судьбы в сторону удачи и блага;
  • загадывать желания;
  • рисовать карту желаний на долгосрочную перспективу;

В особенную дату 02.02.2021 нумерологи и астрологи предрекают судьбоносные события и встречи, которые смогут кардинально изменит жизнь. Это могут быть знакомства, неожиданные предложения, переезды, новое увлечение и прочее. Будьте к этому готовы и впустите в свою жизнь новое. Сегодня, 2 февраля нужно предпринять все усилия для изменения судьбы в лучшую сторону.

2 февраля 2021 запреты дня зеркальные даты нумерология палиндром судьба
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