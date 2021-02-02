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Красота / Общество

18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца

10:20 02.02.2021 Фото: instagram.com/p/CKoyhVOnByo/?utm_source=ig_embed
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Девушка настояла, чтобы фото печатали без обработки, ведь  важно, чтобы люди  видели ее естественную красоту.

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Элли Голдстейн стала героиней Elle Mexico

18-летняя Элли Голдстейн с синдромом Дауна впервые снялась для именитых журналов. До нее еще ни один человек с подобным диагнозом не был напечатан на обложке Vogue, Glamour и издания Elle. Девушка стала первой.

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Публикация от ELLE MÉXICO (@elle_mexico)

Девушка не побоялась яркого макияжа с акцентом на губах.

«Я ужасно горжусь», — написала Элли.

Она мечтает, что бы мировые бренды и издания чаще привлекали к работе людей с ограниченными возможностями. По ее словам, «каждый заслуживает шанса добиться самых заветных желаний». Но все-же Элли понимает, что обществу предстоит пройти долгий путь, прежде чем модели с особенностями развития станут мейнстримом.

Так же девушка настояла, чтобы фото печатали без обработки, ведь  важно, чтобы люди  видели ее естественную красоту.

лицо модель обложка журнала синдром дауна фото Элли Голдстейн Vogue Gucci Glamour Elle
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