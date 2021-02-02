18-летняя девушка с синдромом Дауна снялась для обложки глянца

Девушка настояла, чтобы фото печатали без обработки, ведь важно, чтобы люди видели ее естественную красоту.

Элли Голдстейн стала героиней Elle Mexico

18-летняя Элли Голдстейн с синдромом Дауна впервые снялась для именитых журналов. До нее еще ни один человек с подобным диагнозом не был напечатан на обложке Vogue, Glamour и издания Elle. Девушка стала первой.

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Девушка не побоялась яркого макияжа с акцентом на губах.

«Я ужасно горжусь», — написала Элли.

Она мечтает, что бы мировые бренды и издания чаще привлекали к работе людей с ограниченными возможностями. По ее словам, «каждый заслуживает шанса добиться самых заветных желаний». Но все-же Элли понимает, что обществу предстоит пройти долгий путь, прежде чем модели с особенностями развития станут мейнстримом.

Так же девушка настояла, чтобы фото печатали без обработки, ведь важно, чтобы люди видели ее естественную красоту.