Что такое сидераты: Когда сеять, лучшие виды

Сидераты представляют собой зеленое удобрение, которое растят специально для нормализации состояния грунта

На планете Земля жизнь началась лишь благодаря растениям. Самые различные растения растут и живут лишь для того, чтобы создать жизнь. Своими листочками они укрывают поверхность грунта от безжалостных солнечных лучей, благодаря им на поверхности почвы появляется компост, почва обогащается питательными веществами. Корневая система растений не позволяет почве вымываться, а их остатки служат пищей для микробов и червей, благодаря которым в почве появляется азот. Только благодаря растениям появилась почва. Планета Земля погибла бы через короткое время, если бы исчезли разом все растения. Опытные земледельцы стараются дать почве больше, чем взять от нее, при этом главнейшими их помощниками, конечно же, считаются растения. Для того чтобы сделать состав грунта более хорошим, насытить его полезными веществами и улучшить структуру, земледельцы прибегают к помощи таких растений, как сидераты.

Сидераты ― что это?

Сидераты представляют собой зеленое удобрение, которое растят специально для нормализации состояния грунта. После вегетации такие растения насыщают почву азотом, а также питательными веществами и помогают в борьбе с сорной травой. С латинского языка слово «sidera» переводится, как «звезда, получающая силу с неба». Сидерация играет очень важную роль в органическом земледелии.

К числу сидеритов относятся растения, которые являются быстрорастущими. После того как сидераты скашивают, их либо оставляют на поверхности грунта либо заделывают в него, а оставшиеся в почве корешки после того как перегниют, насытят почву и подпочву питательными веществами. Такие растения способны заглушать сорную траву своей зеленой массой и также защищать поверхность грунта от палящих лучей солнца. А еще достаточно мощная корневая система таких растений способствует тому, что сорная трава не может нормально питаться. Также корни делают почву более рыхлой, а когда перегнивают, то улучшают ее способность пропускать и впитывать воду, а также положительно влияют и на аэрацию.

Так, зачастую как сидераты растят бобовые растения, являющиеся однолетниками (реже используют многолетники), которые обладают очень мощной надземной частью и фитосанитарными свойствами. А еще оптимальным вариантов для огорода станут злаковые, отличающиеся своим быстрым ростом и холодоустойчивостью. Также как ранние сидераты большой популярностью пользуются растения, относящиеся к семейству сложноцветные либо крестоцветные.

Когда сеять сидераты

Весенний посев

Высевать сидераты можно на протяжении всего сезона, но чаще всего это делают до того, как посадят основную культуру либо после того, как ее уберут. Но какие из сидератов подходят для весеннего высева? Такие растения, как горчица и фацелия требуют ранней посадки. Они являются морозоустойчивыми и начинают расти после того, как на улице температура перестанет опускать ниже нуля. Еще рано весной можно высевать рапс яровой и сурепицу, при этом вику рекомендуется сажать на том участке, который отведен под томаты и перцы. Такие растения, после того как придет необходимость, высаживать основную культуру, надо будет убрать. И в этом случае имеется несколько вариантов:

Наиболее легким, но менее эффективным способом является перекопка участка вместе с сидератами. После этого на участке производится высадка основной культуры.

Для этого способа понадобится плоскорез. При помощи него необходимо произвести срезку растений на несколько сантиметров заглубив плоскорез в землю. Затем на это место сажается основная культура, а оставшаяся срезанная зеленная масса используется в качестве мульчи. Стебли начинают гнить и со временем становятся удобрением. Но здесь нужно учитывать, что после срезки фацелия более не растет, а вот горчица не прекращает свой рост.

Наиболее трудозатратным является 3-й способ. На участок, где растут сидераты, сажают овощные культуры. Так, данные растения выращиваются совместно с сидератами на протяжении 2 либо 3 недель. После этого «зеленое удобрение» необходимо обрезать при помощи ножниц, при этом оставшийся стебель должен иметь высоту около 5 сантиметров. Обрезанную зеленю массу нужно разложить на этом же участке по поверхности почвы. После того как растения вновь отрастут, снова производят обрезку на ту же самую высоту. И так следует повторять данную процедуру до момента сбора урожая.

Летнее выращивание

Данный способ считается наилучшим для улучшения почвы в том случае, если в данном году на ней никаких овощных культур не будет выращиваться. Высев производят в весеннее время, и при этом выбирают такие сидераты, которые достаточно быстро отрастают, после того как их скосят. На протяжении летнего периода сидераты систематически скашивают, при этом рекомендуется это делать до того, как начнется бутонизации. Дело в том, что наибольшее число полезных веществ находится в молоденьких побегах, а еще они очень быстро гниют. После того как траву скосят, ее не убирают с участка.

Посадка сидератов осенью

Высевать в осеннее время рекомендуется рожь, а также горчицу. Посев данных растений производят после того, как с участка будут убраны овощные культуры и, как правило, данное время приходится на конец летнего начало осеннего периода. Рост горчицы не прекращается до самых зимних морозов, и ее зеленую накрывает снежным покровом. В весеннее время необходимо провести срезку горчицы при помощи плоскореза, а поверх оставшейся ботвы нужно посадить основную овощную культуру. В осеннее время необходимо произвести уборку ржи еще до появления колосков. Для этого ее необходимо подрубить по узлу кущения, располагающегося у самой поверхности грунта. Зеленую массу можно оставить на поверхности грунта либо положить в компост.

Посевы сидератов разделяют на:

самостоятельные ― на участке выращиваются одни сидераты;

уплотненные ― когда растут и «зеленые удобрения» и овощные культуры;

кулисные― когда «зеленые удобрения» высевают на отдельных участках либо на дорожках и междурядьях.

Когда закапывать (запахивать) сидераты

Специалисты утверждают, что запашка «зеленого удобрения» позволяет сделать намного лучше структуру грунта, а также избежать уплотнения пахотного слоя. Еще сидераты способствуют тому, что происходит улучшение проницаемости воды и влагоемкости. Все это способствует активизации микробиологических процессов. Закапывание либо запахивание «зеленого удобрения» рекомендуется производить за 7–14 дней до того как будет высажена основная культура. При этом не следует забывать, что сидераты необходимо скашивать либо срезать до того, как начнется период бутонизации. Но те, кто применял данный способ на практике, считают, что в результате перекапывания либо вспахивания сидератов исчезают микроорганизмы, в которых нуждаются растения, а также это приводит к нарушению структуры грунта. Они советуют срезать «зеленое удобрение» плоскорезом, углубившись в почву на 5 сантиметров, а обрезанные побеги необходимо равномерно разместить по поверхности грядки и замульчировать их сверху, для того чтобы избежать их высыхание. Срезанные верхние части сидератов со временем становятся компостом, при этом происходит выделение большого количества азота. Корневая система, которая остается при этом в грунте, благодаря микроорганизмам и дождевым червям постепенно разлагается, в результате чего образуется гумус. Особо не рекомендуется запахивать озимые сидераты, так как в данном случае утрачивается примерно 80 процентов сидерального воздействия. После срезки либо скоса «зеленого удобрения» его раскладывают по поверхности грунта в зиму. В весеннее время снег растает, и данных растений вы не увидите на участке, зато грунт будет очень рыхлым.

Лучший сидерат

Если вы ищите универсальное растение-сидерат, которое бы можно было использовать на любом участке и для всех культур, то вы такое вряд ли отыщите. Назвать данный сидерат вам не сможет ни один специалист. Любому из растений необходим определенный сидерат. При этом у каждого из сидератов свое особенное предназначение. В связи с этим просто невозможно выделить из их числа лучшие. К примеру, для грунта наилучшим «зеленым удобрением» считается масличная редька, рожь, люпин, овес, а также фацелия. Для клубники рекомендуется выбрать рапс, гречиху, масличную редьку и горчицу. Для посева под зиму чаще всего используется сурепица, овес, а еще озимые вика, рожь и рапс. В связи с этим стоит познакомиться поближе с каждой группой растений-сидератов.

Бобовые

К ним относится ― клевер, люцерна, чечевица, горох, сераделла, люпин, донник, вика, сочевичник, соя, нут и фасоль. Наибольшей популярностью пользуется:

Бобовые сидераты

Люпин. Он способствует накоплению в грунте азота. На месте, где рос данный сидерат, можно высадить любую культуру, нуждающуюся в азоте. Высев производят в последние июльские дни и до половины августа, после того как будет собран урожай картошки либо капусты. Однако оптимальным временем для высева считается весна.



Донник. Это бобовое является однолетником. Его рекомендуется сажать на нейтральном грунте в самом начале весны. Однако он подходит для посева как летом, так и осенью.

Крестоцветные

К ним относятся ― масличная редька, сурепица, горчица и рапс. Наибольшей популярностью пользуются:

Белая горчица. Особенно значима для севооборота. Из корневой системы данного растения происходит выделение особых органических кислот. Они вступают во взаимодействие с почвой, в результате чего происходит высвобождение труднорастворимых фосфатов. Также они являются прекрасным источником калия и способствуют тому, что плохо усвояемые растениями полезные вещества становятся легко усвояемыми.

Масличная редька. Этот однолетник способствует связыванию азота. А также он способствует тому, что грунт очищается от нематод, а также иных возбудителей болезней. Как правило, ее сажают совместно с викой либо иными бобовыми.

Злаковые

К ним относятся ― овес, рожь, пшеница, а также ячмень.

Гречишные

Только один представитель ― гречиха. Это быстрорастущее растение с очень крупной системой корней, размеры которой иногда достигают 150 сантиметров. Данное растение способствует глубокому рыхлению грунта и снижению его кислотности. А также способствует обогащению бедной почвы калием, фосфором и органическими веществами.

Астровые либо сложноцветные

Представители ― подсолнечник и календула. Подсолнечник обладает крупной системой корней, которая достигает двухметровой длины. Это растение дает много зеленной массы, и оно не требовательно к почве.

Амарантовые

Единственный представитель ― амарант.

Гидрофилы

К ним относится фацелия, являющаяся представителем семейства водолистниковых, и ценным медоносом. Растение является быстрорастущим, у него есть развитая систем корней, а также вырастает большое количество зеленной массы. Не требовательно к освещенности и грунту, а также холодоустойчиво. Способствует улучшению структуры грунта, а также увеличивает воздухопроницаемость.

Озимые сидераты

Озимые сидераты

В весеннее время сидераты высевают в борозды, а в осеннее ― их просто раскидывают по поверхности грунта, а поверх них укладывают мульчу. При желании их и осенью можно высевать в специальные бороздки, но при этом заделывать семена следует не глубже чем на 3–4 сантиметра. Большей популярностью пользуются такие озимые сидераты, как овес и рожь.

Рожь. Угнетает рост сорной травы, способствует гибели возбудителей грибковых заболеваний, а также нематод. Корневая система ржи способствует рыхлению грунта. Этот сидерат рекомендуется использовать на участках, где впоследствии будут расти томаты, кабачки, картошка, тыква, а также огурцы. Но плоскорезом ее срезать затруднительно. В связи с этим ее рекомендуется срезать над поверхностью, а грунт с оставшимися корешками перекапывать.

Овес. Способствует рыхлению глинистой почвы, при этом уничтожая возбудителей корневой гнили. Как правило, сажают его совместно с викой. Данный сидерат рекомендуется сажать перед огурцами.

Также существует несколько растений, которые с каждым годом используются в качестве сидератов все чаще:

Рапс. Способствует защите грунта от заболеваний и вредных насекомых. Насыщает почву серой и фосфором, а также способствует угнетению роста сорной травы. Рекомендуется сажать перед перцами, баклажанами и томатами. Крайний срок высева ― август. При этом для посева не подходит сырой глинистый, а также заболоченный грунт.

Вика. Обогащает грунт азотом. Высев производят в первый осенний месяц, при этом на участке, где она росла весной, можно высаживать любую рассаду.

Сурепица. Улучшает структуру грунта. После нее рекомендуется высаживать картошку, зерновые либо кукурузу. Высев производят в августе.

Сидераты для картофеля

Если картошка каждый год сажается на одном и том же месте, то почва может достаточно быстро истощиться. Когда урожай будет собран, для восстановления грунта нужно высеять на участок горох, овес, а также белую горчицу. Оставьте сидераты в зиму. В весеннее время взошедшее «зеленое удобрение» необходимо срезать, при этом заглубив плоскорез на 5–7 сантиметров в почву. Спустя 7–14 дней можно высаживать раннюю картошку. В весеннее время можно произвести одновременный высев овса, фацелии и белой горчицы, но только если с осени вы не засевали участок сидератами. Данные сидераты уже через несколько недель после высева срезают плоскорезом до высадки картошки. Как правило, это приходится на середину мая. Когда урожай будет собран, на участке снова производят высев «зеленого удобрения».

Важные советы

не сажают на одном и том же участке основную культуру и сидераты в том случае, когда они имеют отношение к одному семейству;

очень важно ― своевременное срезание сидератов, их побеги не должны одревеснеть, а также нельзя допускать вызревание семян, так как это приводит к неконтролируемому произрастанию на участке «зеленого удобрения»;

при посеве учитывайте законы севооборота, так, на одном участке не высевайте одни и те же сидераты каждый год;

помните, что есть сидераты, нуждающиеся в питательном грунте, а существуют те, которые растут на бедной почве.

Источник: rastenievod.com