Как будем отдыхать на День защитника отечества 23 февраля 2021 года?

В 2021 году 23 февраля – вторник, поэтому в этот день россияне работать не будут, а 24 февраля – обычный будний рабочий день.

В феврале 2021 количество трудовых будней составит 19 дней

Один из самых коротких месяцев года – февраль. В 2021 году согласно производственному календарю в связи с празднованием Дня защитника Отечества в нем 19 рабочих дней. Будет ли 23 числа у россиян официальный выходной? Появится ли дополнительные нерабочие дни благодаря празднику? Сколько часов надо отработать в этом месяце?

День защитника Отечества – ежегодный праздник, отмечаемый 23 февраля. Отмечают его не только по всей территории России, но также в ряде других стран – Киргизия, Украина, Белоруссия, Таджикистан. В производственном календаре указано, будет ли 23 февраля выходной, перенесут ли нерабочие дни.

Выходные дни с переносами в феврале 2021 года

В производственном календаре на 2021 год указано, что в феврале количество трудовых будней составит 19 дней, остальные – официальные выходные. Традиционно в этом месяце отмечается праздник – День защитника Отечества. Согласно ст. 112 ТК России, в этот день граждане не работают.

В случае, когда праздник приходится на субботу или воскресенье, то понедельник всегда выходной. В 2021 году 23 февраля – вторник, поэтому в этот день россияне работать не будут, а 24 февраля – обычный будний рабочий день. Но, выходной будет в понедельник, 22 февраля.

Рабочий день 22 февраля перенесен на 20 чисто, на субботу. В этот день россияне вернутся домой на 1 час раньше.

Как отдыхаем в феврале в связи с праздником:

6, 7, 13, 14, 27, 28 число – календарный выходной;

21, 22, 23 число – праздничный выходной.

Норма рабочего времени в связи с праздником 23 февраля в 2021 году корректирована

Согласно производственному календарю на 2021 год, в феврале:

календарные дни – 28;

рабочие дни – 19;

выходные и праздничные дни – 9.

Норма рабочего времени с учетом праздничных выходных:

151 часов – при длительности рабочей недели в 40 часов;

135.8 часов – при длительности рабочей недели в 36 часов;

90.2 часов – при длительности рабочей недели в 24 часа.

Выгоден ли отпуск в феврале

Стандартный отпуск работающего человека длится 28 календарных дней. Чтобы его оформить, подается за 2 недели до выбранной даты заявка. Отпускные начинают начислять за 3 дня до начала отпуска. Традиционно первая часть отпуска составляет 14 дней, а остальные дни работник может «разбить» по желанию. В феврале к отпуску можно прибавить выходные в связи с праздником.

Однако уходить в отпуск выгодной в те месяцы, в которые много рабочих дней, поскольку можно получить максимальную выплату отпускных. Так, самыми невыгодными для отдыха месяцами являются январь, февраль и май, поскольку много праздничных и календарных выходных. Мало того, в феврале погодные условия преимущественно неблагоприятные.

Отпуск в феврале предпочитают брать путешественники. На покупке билетов и съеме номеров в гостинице можно существенно сэкономить. В этом месяце завершается зимний сезон, весенний еще не начался, а туристический поток низкий.

Источник: pronedra