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Красота / Общество

Эти процедуры красоты могут вызвать рак, сообщил онколог

13:50 02.02.2021 Фото: pxhere.com
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Под коммерческим названием «Ботокс» скрывается ботулин – токсин ботулизма, который оказывает воздействие на нервную систему.

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Некоторые косметологические процедуры могут привести к раку, отмечают онкологи
Сюжет: Онкология
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Эти процедуры красоты могут вызвать рак, сообщил онкологЭтот маленький овощ помогает бороться с ракомЕщё 321 новостей

Некоторые косметологические процедуры могут привести к раку, отмечают онкологи. Сейчас практически во всех бьюти-новинках используются химические вещества, и не только в новинках.

Окрашивание волос - давно известная и чрезвычайно популярная процедура. Все любители экспериментов знают: смена причёски и цвета волос — самый простой способ внести в свою жизнь разнообразие. Не все, однако, отдают себе отчет, что краска содержит множество химических веществ.

В препаратах для выпрямления волос есть формальдегид, который является сильным канцерогеном. Как обычно, все дело в дозе - не делайте эту процедуры слишком часто.

Формальдегид официально признан канцерогеном, так как доказано, что его использование связано с повышенным риском развития рака. Он очень токсичен.

Некоторые препараты содержат диоксан, способный провоцировать нарушения эндокринной системы, что тоже может привести к развитию онкологии. Диоксан раздражает глаза и дыхательный тракт, а также подозревается в способности поражать ЦНС, печень и почки.

Ультрафиолетовая лампа для ногтей вредна при частом использовании, поскольку повышает риск развития рака кожи, отмечают медики.

Под коммерческим названием «Ботокс» скрывается ботулин – токсин ботулизма, который оказывает воздействие на нервную систему. Популярным он стал благодаря своему яркому антивозрастному эффекту.

Также специалисты назвали нежелательной процедуру камуфяции филлерами гиалуроновой кислоты носослезной борозды. Если мастер не имеет достаточного опыта, клиентка может навсегда ослепнуть.

Источник: 7mednews.ru

бьюти-процедуры волосы диоксан могут вызвать рак окрашивание онколог формальдегид
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