Сколько россиян верят в гороскопы, показал опрос

Более четверти участников исследования (27%) отметили, что самое сильное влияние на их жизнь и работу оказывает високосный год.

58% россиян учитывают предсказания гороскопов перед планированием важных событий

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России верят в гороскопы, и какие астрологические события влияют на их жизнь и работу. В опросе приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны.

В гороскопы верят 71% опрошенных жителей России. При этом доверие гороскопам среди женщин ожидаемо выше, чем среди мужчин — 76% против 62%.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3500 респондентов

Время проведения: январь 2021

Верите ли вы в гороскопы?

Жители России Мужчины Женщины Да 71% 62% 76% Нет 29% 38% 24%

Однако только 4% респондентов отметили, что всегда ориентируются на предсказания гороскопа при планировании своей жизни. 58% опрошенных указали, что обращаются к гороскопам только перед важными событиями, а 38% жителей России вообще не учитывают их.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3500 респондентов

Время проведения: январь 2021

Планируете ли вы свою жизнь исходя из личного гороскопа?

Да, всегда ориентируюсь на предсказания 4% Иногда учитываю предсказания перед важными событиями 58% Нет, никогда не ориентируюсь на гороскопы 38%

Более четверти участников исследования (27%) отметили, что самое сильное влияние на их жизнь и работу оказывает високосный год. 18% опрошенных также указали влияние новолуний и суперлуний. Еще 8% выделили воздействие ретроградного Меркурия, 6% — парада планет, а 4% — затмения. 37% жителей России рассказали, что на их жизнь и работу не влияют никакие астрологические события.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: более 3500 респондентов

Время проведения: январь 2021

Какое астрологическое событие оказывает особое влияние на вашу жизнь и работу?

Високосный год 27% Новолуния и суперлуния 18% Ретроградный Меркурий 8% Парад планет 6% Затмения 4% Никакие 37%

Источник: Работа.ру