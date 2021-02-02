Сколько россиян верят в гороскопы, показал опрос

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, сколько жителей России верят в гороскопы, и какие астрологические события влияют на их жизнь и работу. В опросе приняли участие более 3500 респондентов из всех регионов страны.
В гороскопы верят 71% опрошенных жителей России. При этом доверие гороскопам среди женщин ожидаемо выше, чем среди мужчин — 76% против 62%.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: более 3500 респондентов
Время проведения: январь 2021
Верите ли вы в гороскопы?
|Жители России
|Мужчины
|Женщины
|Да
|71%
|62%
|76%
|Нет
|29%
|38%
|24%
Однако только 4% респондентов отметили, что всегда ориентируются на предсказания гороскопа при планировании своей жизни. 58% опрошенных указали, что обращаются к гороскопам только перед важными событиями, а 38% жителей России вообще не учитывают их.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: более 3500 респондентов
Время проведения: январь 2021
Планируете ли вы свою жизнь исходя из личного гороскопа?
|Да, всегда ориентируюсь на предсказания
|4%
|Иногда учитываю предсказания перед важными событиями
|58%
|Нет, никогда не ориентируюсь на гороскопы
|38%
Более четверти участников исследования (27%) отметили, что самое сильное влияние на их жизнь и работу оказывает високосный год. 18% опрошенных также указали влияние новолуний и суперлуний. Еще 8% выделили воздействие ретроградного Меркурия, 6% — парада планет, а 4% — затмения. 37% жителей России рассказали, что на их жизнь и работу не влияют никакие астрологические события.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: более 3500 респондентов
Время проведения: январь 2021
Какое астрологическое событие оказывает особое влияние на вашу жизнь и работу?
|Високосный год
|27%
|Новолуния и суперлуния
|18%
|Ретроградный Меркурий
|8%
|Парад планет
|6%
|Затмения
|4%
|Никакие
|37%
Источник: Работа.ру