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Куда летали в январе и сколько платили за билеты жители России

08:00 02.02.2021
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Средний чек за перелет из Москвы по России в январе 2021 года составил 4 637 рублей, на 17% меньше, чем год назад.

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Куда россияне летали в январе и сколько платили за билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне летали в январе и как изменились цены на авиабилеты. В топе у путешественников из Москвы — Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. Билеты из Москвы обходились покупателям дешевле в среднем на 17%. Путешественники из Санкт-Петербурга чаще всего летали в Москву, Сочи, Краснодар, Мурманск и Калининград, а за билеты платили в среднем на 21% меньше, чем год назад.

Топ-20 популярных авианаправлений из Москвы по России в январе 2021 года

Город назначения

Позиция в рейтинге, 2020

Позиция в рейтинге, 2021

Доля пассажиров, 2020

Доля пассажиров, 2021

Средний чек в одну сторону, 2020

Средний чек в одну сторону, 2021

Динамика среднего чека

Сочи

1

1

8%

9%

4342

3856

-11%

Санкт-Петербург

3

2

7%

8%

3595

2408

-33%

Симферополь

2

3

7%

6%

4452

4084

-8%

Краснодар

4

4

6%

5%

3918

3573

-9%

Минеральные Воды

5

5

6%

5%

3654

3282

-10%

Махачкала

7

6

3%

4%

4933

3521

-29%

Калининград

6

7

4%

4%

3819

3509

-8%

Екатеринбург

8

8

3%

3%

5320

3135

-41%

Ростов-на-Дону

9

9

3%

3%

5290

4636

-12%

Уфа

10

10

3%

3%

4289

3027

-29%

Казань

12

11

2%

2%

3982

3213

-19%

Мурманск

13

12

2%

2%

5172

4840

-6%

Волгоград

23

13

1%

2%

4862

3204

-34%

Саратов

11

14

2%

2%

4174

3357

-20%

Новосибирск

15

15

2%

2%

7296

4593

-37%

Челябинск

14

16

2%

2%

4978

3725

-25%

Самара

17

17

2%

2%

4738

3943

-17%

Ставрополь

35

18

1%

2%

6721

3092

-54%

Тюмень

20

19

2%

2%

5719

4385

-23%

Омск

18

20

2%

2%

5107

4409

-14%

По данным аналитиков Туту.ру, из Москвы в январе чаще всего летали в Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. В топ-10 популярных направлений также входят Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа. Кроме того, путешественники из Москвы часто летали в Казань, Мурманск, Волгоград, Саратов, Новосибирск, Челябинск, Самару, Тюмень и Омск. По сравнению с январем прошлого года в топ-20 востребованных направлений с вылетом из Москвы также вошел Ставрополь, а выпал из топ-20 маршрут Москва — Сургут.

Средний чек за перелет из Москвы по России в январе 2021 года составил 4 637 рублей, на 17% меньше, чем год назад. Среди направлений из топ-20 больше всего сократились средние чеки за билеты в Ставрополь (-54%), Екатеринбург (-41%), Новосибирск (-37%), Волгоград (-34%) и Санкт-Петербург (-33%).

Среди зарубежных направлений путешественников из Москвы в январе больше всего привлекали страны ближнего зарубежья (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан), а также Турция, ОАЭ и Белоруссия. Средний чек за перелет за рубеж из Москвы вырос почти в полтора раза — с 9 580 до 14 134 рублей. При этом билеты в Стамбул обходились на 14% дешевле, чем год назад, а в Анталью — на 20% дешевле.

Топ-20 популярных авианаправлений из Санкт-Петербурга по России в январе 2021 года

Город назначения

Позиция в рейтинге, 2020

Позиция в рейтинге, 2021

Доля пассажиров, 2020

Доля пассажиров, 2021

Средний чек в одну сторону, 2020

Средний чек в одну сторону, 2021

Динамика среднего чека

Москва

1

1

17%

20%

3702

2412

-35%

Сочи

5

2

4%

5%

5232

4774

-9%

Краснодар

2

3

7%

5%

5213

4493

-14%

Мурманск

12

4

3%

4%

6261

4526

-28%

Калининград

4

5

4%

4%

3819

3136

-18%

Симферополь

3

6

5%

4%

5768

5598

-3%

Ростов-на-Дону

6

7

4%

4%

4387

4690

7%

Екатеринбург

10

8

3%

3%

5952

4172

-30%

Казань

11

9

3%

3%

4107

3775

-8%

Архангельск

14

10

2%

3%

4814

3736

-22%

Самара

7

11

4%

3%

4742

4188

-12%

Уфа

8

12

3%

3%

4695

4142

-12%

Минеральные Воды

9

13

3%

3%

5253

4522

-14%

Махачкала

18

14

2%

2%

4840

3809

-21%

Новосибирск

17

15

2%

2%

7648

4516

-41%

Челябинск

13

16

3%

2%

4998

3939

-21%

Пермь

20

17

1%

2%

5080

3686

-27%

Сыктывкар

16

18

2%

2%

5513

4214

-24%

Саратов

22

19

1%

1%

4848

3799

-22%

Волгоград

19

20

1%

1%

4837

4299

-11%

Источник:  Туту.ру

отдых полет путешествие
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