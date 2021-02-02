Куда летали в январе и сколько платили за билеты жители России

Средний чек за перелет из Москвы по России в январе 2021 года составил 4 637 рублей, на 17% меньше, чем год назад.

Куда россияне летали в январе и сколько платили за билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне летали в январе и как изменились цены на авиабилеты. В топе у путешественников из Москвы — Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. Билеты из Москвы обходились покупателям дешевле в среднем на 17%. Путешественники из Санкт-Петербурга чаще всего летали в Москву, Сочи, Краснодар, Мурманск и Калининград, а за билеты платили в среднем на 21% меньше, чем год назад.

Топ-20 популярных авианаправлений из Москвы по России в январе 2021 года

Город назначения Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Сочи 1 1 8% 9% 4342 3856 -11% Санкт-Петербург 3 2 7% 8% 3595 2408 -33% Симферополь 2 3 7% 6% 4452 4084 -8% Краснодар 4 4 6% 5% 3918 3573 -9% Минеральные Воды 5 5 6% 5% 3654 3282 -10% Махачкала 7 6 3% 4% 4933 3521 -29% Калининград 6 7 4% 4% 3819 3509 -8% Екатеринбург 8 8 3% 3% 5320 3135 -41% Ростов-на-Дону 9 9 3% 3% 5290 4636 -12% Уфа 10 10 3% 3% 4289 3027 -29% Казань 12 11 2% 2% 3982 3213 -19% Мурманск 13 12 2% 2% 5172 4840 -6% Волгоград 23 13 1% 2% 4862 3204 -34% Саратов 11 14 2% 2% 4174 3357 -20% Новосибирск 15 15 2% 2% 7296 4593 -37% Челябинск 14 16 2% 2% 4978 3725 -25% Самара 17 17 2% 2% 4738 3943 -17% Ставрополь 35 18 1% 2% 6721 3092 -54% Тюмень 20 19 2% 2% 5719 4385 -23% Омск 18 20 2% 2% 5107 4409 -14%

По данным аналитиков Туту.ру, из Москвы в январе чаще всего летали в Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. В топ-10 популярных направлений также входят Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа. Кроме того, путешественники из Москвы часто летали в Казань, Мурманск, Волгоград, Саратов, Новосибирск, Челябинск, Самару, Тюмень и Омск. По сравнению с январем прошлого года в топ-20 востребованных направлений с вылетом из Москвы также вошел Ставрополь, а выпал из топ-20 маршрут Москва — Сургут.

Средний чек за перелет из Москвы по России в январе 2021 года составил 4 637 рублей, на 17% меньше, чем год назад. Среди направлений из топ-20 больше всего сократились средние чеки за билеты в Ставрополь (-54%), Екатеринбург (-41%), Новосибирск (-37%), Волгоград (-34%) и Санкт-Петербург (-33%).

Среди зарубежных направлений путешественников из Москвы в январе больше всего привлекали страны ближнего зарубежья (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан), а также Турция, ОАЭ и Белоруссия. Средний чек за перелет за рубеж из Москвы вырос почти в полтора раза — с 9 580 до 14 134 рублей. При этом билеты в Стамбул обходились на 14% дешевле, чем год назад, а в Анталью — на 20% дешевле.

Топ-20 популярных авианаправлений из Санкт-Петербурга по России в январе 2021 года

Город назначения Позиция в рейтинге, 2020 Позиция в рейтинге, 2021 Доля пассажиров, 2020 Доля пассажиров, 2021 Средний чек в одну сторону, 2020 Средний чек в одну сторону, 2021 Динамика среднего чека Москва 1 1 17% 20% 3702 2412 -35% Сочи 5 2 4% 5% 5232 4774 -9% Краснодар 2 3 7% 5% 5213 4493 -14% Мурманск 12 4 3% 4% 6261 4526 -28% Калининград 4 5 4% 4% 3819 3136 -18% Симферополь 3 6 5% 4% 5768 5598 -3% Ростов-на-Дону 6 7 4% 4% 4387 4690 7% Екатеринбург 10 8 3% 3% 5952 4172 -30% Казань 11 9 3% 3% 4107 3775 -8% Архангельск 14 10 2% 3% 4814 3736 -22% Самара 7 11 4% 3% 4742 4188 -12% Уфа 8 12 3% 3% 4695 4142 -12% Минеральные Воды 9 13 3% 3% 5253 4522 -14% Махачкала 18 14 2% 2% 4840 3809 -21% Новосибирск 17 15 2% 2% 7648 4516 -41% Челябинск 13 16 3% 2% 4998 3939 -21% Пермь 20 17 1% 2% 5080 3686 -27% Сыктывкар 16 18 2% 2% 5513 4214 -24% Саратов 22 19 1% 1% 4848 3799 -22% Волгоград 19 20 1% 1% 4837 4299 -11%

Источник: Туту.ру