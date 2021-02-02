Куда летали в январе и сколько платили за билеты жители России

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне летали в январе и как изменились цены на авиабилеты. В топе у путешественников из Москвы — Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. Билеты из Москвы обходились покупателям дешевле в среднем на 17%. Путешественники из Санкт-Петербурга чаще всего летали в Москву, Сочи, Краснодар, Мурманск и Калининград, а за билеты платили в среднем на 21% меньше, чем год назад.
Топ-20 популярных авианаправлений из Москвы по России в январе 2021 года
|
Город назначения
|
Позиция в рейтинге, 2020
|
Позиция в рейтинге, 2021
|
Доля пассажиров, 2020
|
Доля пассажиров, 2021
|
Средний чек в одну сторону, 2020
|
Средний чек в одну сторону, 2021
|
Динамика среднего чека
|
Сочи
|
1
|
1
|
8%
|
9%
|
4342
|
3856
|
-11%
|
Санкт-Петербург
|
3
|
2
|
7%
|
8%
|
3595
|
2408
|
-33%
|
Симферополь
|
2
|
3
|
7%
|
6%
|
4452
|
4084
|
-8%
|
Краснодар
|
4
|
4
|
6%
|
5%
|
3918
|
3573
|
-9%
|
Минеральные Воды
|
5
|
5
|
6%
|
5%
|
3654
|
3282
|
-10%
|
Махачкала
|
7
|
6
|
3%
|
4%
|
4933
|
3521
|
-29%
|
Калининград
|
6
|
7
|
4%
|
4%
|
3819
|
3509
|
-8%
|
Екатеринбург
|
8
|
8
|
3%
|
3%
|
5320
|
3135
|
-41%
|
Ростов-на-Дону
|
9
|
9
|
3%
|
3%
|
5290
|
4636
|
-12%
|
Уфа
|
10
|
10
|
3%
|
3%
|
4289
|
3027
|
-29%
|
Казань
|
12
|
11
|
2%
|
2%
|
3982
|
3213
|
-19%
|
Мурманск
|
13
|
12
|
2%
|
2%
|
5172
|
4840
|
-6%
|
Волгоград
|
23
|
13
|
1%
|
2%
|
4862
|
3204
|
-34%
|
Саратов
|
11
|
14
|
2%
|
2%
|
4174
|
3357
|
-20%
|
Новосибирск
|
15
|
15
|
2%
|
2%
|
7296
|
4593
|
-37%
|
Челябинск
|
14
|
16
|
2%
|
2%
|
4978
|
3725
|
-25%
|
Самара
|
17
|
17
|
2%
|
2%
|
4738
|
3943
|
-17%
|
Ставрополь
|
35
|
18
|
1%
|
2%
|
6721
|
3092
|
-54%
|
Тюмень
|
20
|
19
|
2%
|
2%
|
5719
|
4385
|
-23%
|
Омск
|
18
|
20
|
2%
|
2%
|
5107
|
4409
|
-14%
По данным аналитиков Туту.ру, из Москвы в январе чаще всего летали в Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. В топ-10 популярных направлений также входят Махачкала, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Уфа. Кроме того, путешественники из Москвы часто летали в Казань, Мурманск, Волгоград, Саратов, Новосибирск, Челябинск, Самару, Тюмень и Омск. По сравнению с январем прошлого года в топ-20 востребованных направлений с вылетом из Москвы также вошел Ставрополь, а выпал из топ-20 маршрут Москва — Сургут.
Средний чек за перелет из Москвы по России в январе 2021 года составил 4 637 рублей, на 17% меньше, чем год назад. Среди направлений из топ-20 больше всего сократились средние чеки за билеты в Ставрополь (-54%), Екатеринбург (-41%), Новосибирск (-37%), Волгоград (-34%) и Санкт-Петербург (-33%).
Среди зарубежных направлений путешественников из Москвы в январе больше всего привлекали страны ближнего зарубежья (Киргизия, Армения, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан), а также Турция, ОАЭ и Белоруссия. Средний чек за перелет за рубеж из Москвы вырос почти в полтора раза — с 9 580 до 14 134 рублей. При этом билеты в Стамбул обходились на 14% дешевле, чем год назад, а в Анталью — на 20% дешевле.
Топ-20 популярных авианаправлений из Санкт-Петербурга по России в январе 2021 года
|
Город назначения
|
Позиция в рейтинге, 2020
|
Позиция в рейтинге, 2021
|
Доля пассажиров, 2020
|
Доля пассажиров, 2021
|
Средний чек в одну сторону, 2020
|
Средний чек в одну сторону, 2021
|
Динамика среднего чека
|
Москва
|
1
|
1
|
17%
|
20%
|
3702
|
2412
|
-35%
|
Сочи
|
5
|
2
|
4%
|
5%
|
5232
|
4774
|
-9%
|
Краснодар
|
2
|
3
|
7%
|
5%
|
5213
|
4493
|
-14%
|
Мурманск
|
12
|
4
|
3%
|
4%
|
6261
|
4526
|
-28%
|
Калининград
|
4
|
5
|
4%
|
4%
|
3819
|
3136
|
-18%
|
Симферополь
|
3
|
6
|
5%
|
4%
|
5768
|
5598
|
-3%
|
Ростов-на-Дону
|
6
|
7
|
4%
|
4%
|
4387
|
4690
|
7%
|
Екатеринбург
|
10
|
8
|
3%
|
3%
|
5952
|
4172
|
-30%
|
Казань
|
11
|
9
|
3%
|
3%
|
4107
|
3775
|
-8%
|
Архангельск
|
14
|
10
|
2%
|
3%
|
4814
|
3736
|
-22%
|
Самара
|
7
|
11
|
4%
|
3%
|
4742
|
4188
|
-12%
|
Уфа
|
8
|
12
|
3%
|
3%
|
4695
|
4142
|
-12%
|
Минеральные Воды
|
9
|
13
|
3%
|
3%
|
5253
|
4522
|
-14%
|
Махачкала
|
18
|
14
|
2%
|
2%
|
4840
|
3809
|
-21%
|
Новосибирск
|
17
|
15
|
2%
|
2%
|
7648
|
4516
|
-41%
|
Челябинск
|
13
|
16
|
3%
|
2%
|
4998
|
3939
|
-21%
|
Пермь
|
20
|
17
|
1%
|
2%
|
5080
|
3686
|
-27%
|
Сыктывкар
|
16
|
18
|
2%
|
2%
|
5513
|
4214
|
-24%
|
Саратов
|
22
|
19
|
1%
|
1%
|
4848
|
3799
|
-22%
|
Волгоград
|
19
|
20
|
1%
|
1%
|
4837
|
4299
|
-11%
Источник: Туту.ру