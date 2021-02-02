Сегодня именины: 2 февраля отмечается 7 именин по церковному календарю

Мужчины
|Ефим
|от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
|Захар
|форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
|Лаврентий
|от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»
|Лев
|в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
|Павел
|от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»
Женщины
|Инна
|от латинского inno - «плавающая», «течь», «плавать», «протекать», «бурный поток»
|Римма
|от названия города Рима - «римлянка» в переводе с древнееврейского языка - «яблоко»