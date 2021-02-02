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Общество / Стиль жизни

Сегодня именины: 2 февраля отмечается 7 именин по церковному календарю

07:10 02.02.2021 Фото: pixabay
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По святцам 2 февраля отмечается 7 именин: 5 мужских и 2 женских.

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Поздравляем с именинами!

Мужчины

Ефим от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящее от слова эутюмос - «доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро»
Захар форма имени Захарий, Захария, происходящее от древнееврейского имени Зехарья (Зехариаху) - «Господь вспомнил» («Яхве вспомнил»), «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»
Лаврентий от римского родового имени Laurentius - «лаврентский, житель города Лаврент»
Лев в переводе с греческого - «лев», «царь зверей» от латинского слова leo - «лев»
Павел от римского родового имени Paulus - «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Женщины

Инна от латинского inno - «плавающая», «течь», «плавать», «протекать», «бурный поток»
Римма от названия города Рима - «римлянка» в переводе с древнееврейского языка - «яблоко»
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