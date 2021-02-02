Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 февраля 2021 в России и мире

Список праздников России и мира 2 февраля 2021 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве - 2 февраля

• День Ы

• День ежа (Hedgehog Day)

• День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве



• Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day)• День самообновления (Self Renewal Day)• День ездовых собак (Sled Dog Day)• Всемирный день водно-болотных угодий (World Wetlands Day)• День осведомлённости о ревматоидном артрите (Rheumatoid Awareness Day)• День памяти преподобного Евфимия Великого• Всемирный день гавайской гитары (World Ukulele Day)• Католическое Сретение Господне (Candlemas)• День сурка (Groundhog Day) - США• Блинный день (Pancake Day) - Франция• День двух хвостиков - Япония• День молодёжи - Азербайджан• День свечей - Эстония• День картофельных шариков (National Tater Tot Day) - США• Фестиваль свечей - Уэльс• День небесных блюд (National Heavenly Hash Day) - США• День тренеров афроамериканцев (African American Coaches Day) - США• День Богоматери из Канделарии - Испания• День изобретателя - Таиланд• День космических технологий - Иран• День Конституции - Филиппины• День сельского хозяйства (National Agriculture Day) - Таиланд• День заключения Тартуского договора - Эстония• День битвы при Миссунде (Battle of Mysunde Day) - Дания• Именины у Инны, Риммы, Лаврентия, Артёма, Павла, Захара, Семёна• Ефимов день (Ефим Метельный)

Важные даты

1238 разорение Москвы Батыем.

1589 учреждено патриаршество в Москве.

1701 вышел указ Петра I о строительстве на Ладожском озере шести кораблей, что послужило началом Балтийского флота.

1732 в России учреждена Воинская морская комиссия, оформившая первую военно–морскую доктрину России.

1892 американский изобретатель Уильям Пейнтер запатентовал металлическую пробку для бутылок, которая используется до сих пор.



1918 Совет народных комиссаров принимает декрет «Об отделении Церкви от государства и школы».1937 создан Госфильмофонд СССР1943 утверждение Президиумом Верховного Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени.1943 капитуляция немцев под Сталинградом, окончание Сталинградской битвы.1945 митрополит Алексий (Симанский) был избран Патриархом Московским и всея Руси на первом Поместном соборе Патриаршей Церкви (не обновленцев) после 1918 года.1946 Михаил Калинин подписывает указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова входят в состав СССР.1956 впервые в мире проведены испытания стратегической ракеты (Семипалатинск, СССР).1959 гибель тургруппы Дятлова на Северном Урале, когда при невыясненных обстоятельствах погибла группа туристов, возглавляемая Игорем Дятловым.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend