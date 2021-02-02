Назван «вкусный» способ выявления коронавируса у человека

Назван «вкусный» способ выявления коронавируса COVID-19 у человека

Речь идет об обычных леденцах, которые могут помочь в ощущении запаха и обнаружении коронавируса.

Исследователи проверили более восьмидесяти процентов переболевших ранее коронавирусом, которые рассказывали о потере своего нюха, пишет Daily Mail.

Ученые решили проверить как сладости могут помочь в выявлении коронавирусной инфекции. Специалисты начали исследование чтобы определить наличие недуга с помощью леденцов.

Участники эксперимента девяносто дней были под наблюдением специалистов и оказалось, что они, пробуя леденцы с одинаковым цветом, чувствовали разные вкусы.

Определялся данный факт по двум категориям: через нос и заднюю стенку глотки. Все свои ощущения они регистрировали в специальном приложении не зная друг друга.

В свою очередь приложение давало советы сделать ли им тест на наличие коронавирусной инфекции в организме или нет.

На данном этапе приняло участие небольшое количество испытуемых, ученые хотят провести более масштабное исследование в данной области, чтобы еще лучше понять, как это может помочь в определении болезни.