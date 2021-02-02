"Это вопрос жизни и смерти": Вызвать на разговор мэра Шестернина и главврача ЦГБ Дробинскую требует спикер горсовета Владимир Голубев из-за закрытой детской инфекционки в Бердске

По словам Голубева, по трудоустройству врачей и медсестер поступает противоречивая информация - главный врач говорит, что предложила всем трудоустройство в ЦГБ, в то же время есть информация, что медики написали заявление об уходе.

На заседании комитета по социальной политике рассмотрели вопрос о закрытии детского инфекционного отделения

1 февраля в администрации Бердска прошло заседание комитета по социальной политике, образованию, культуре, туризму и спорту под председательством депутата Людмилы Чуркиной. Одной из важных обсуждаемых проблем был вопрос, связанный с ситуацией вокруг закрытия инфекционного отделения детской больницы Бердска.

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал о многочисленных обращениях жителей города в редакцию. Люди возмущены тем, что большой город остается без детской инфекционной больницы, что детей в тяжелом состоянии будут возить в Мочище через стоящий в пробках Новосибирск, что это вопрос жизни и смерти, ведь навестить больного ребенка родителям будет трудно, а врачи и персонал отделения с кредитами и ипотеками в один момент остались без работы и заработной платы.

На комиссии о сложившейся ситуации доложил председатель Бердского горсовета депутатов Владимир Голубев. Он рассказал предисторию вопроса.

- В детском инфекционном отделении должен был быть сделан ремонт. Деньги выделили, конкурс провели, выбрали подрядчика. Фирма-исполнитель работ, выигравшая конкурс, начала ремонт и бросила. Состоялся суд, дело тянулось, принято решение по неисполнению договора. Но по факту - на сегодняшний день ремонта нет. В таком виде отделение детской инфекционной больницы работать не может — нужен отдельный вход.

Информация на сегодняшний день поступает такая — в реанимации ЦГБ Бердска выделены три койки для тяжёлых больных на экстренный случай для стабилизации больного и дальнейшей транспортировки в Новосибирск. Всех заболевших детей, нуждающихся в госпитализации в новосибирскую больницу будет возить в обязательном порядке бердская скорая помощь. По трудоустройству врачей, медсестер информация поступает противоречивая, главный врач говорит, что предложила всем трудоустройство в ЦГБ Бердска, в то же время есть информация, что медики написали заявление об уходе, - доложил на заседании комитета Владимир Александрович.

- Есть предложение устроить совещание с главой города Евгением Шестерниным, пригласить главврача бердской ЦГБ Аллу Дробинскую и выяснить, какая ситуация на сегодняшний день и каковы перспективы, - завершил доклад Владимир Голубев.

Член комитета депутат горсовета Николай Сычев сказал, что Бердск не может долгое время оставаться без детской инфекционной больницы, что дети должны проходить лечение ближе к дому, родителям, спросил о возможности госпитализации детей из Бердска на время ремонта в Искитим, что гораздо ближе.

Председатель комитета Людмила Чуркина поддержала предложение о проведении совещания с мэром Бердска и главным врачом ЦГБ для того, чтобы понять, на каком этапе решение проблемы с детским инфекционным отделением в Бердске находится и в каком направлении нужно двигаться.